Aplican nuevas restricciones por récord de contagios por Covid-19 en Europa

La segunda ola de coronavirus volvió a golpear con fuerza a Europa, donde numerosos países registraron hoy récord de contagios e impusieron nuevas restricciones para intentar frenar el avance de la pandemia, que ya dejó más de 39,5 millones de infectados y 1,1 millón de muertos en el mundo.Las nuevas infecciones en el continente europeo se dispararon un 44% esta semana, mientras que disminuyeron en América Latina, Medio Oriente y Asia, según la agencia de noticias AFP.En la última jornada, Estados Unidos y la India, los dos países con más casos a nivel global, fueron también las dos naciones con más nuevos contagios, con 63.044 y 62.212 respectivamente, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).También en el Reino Unido, el país más afectado de Europa por la Covid-19 con más de 43.400 muertos, impuso hoy nuevas restricciones a la mitad de la población de Inglaterra, es decir, a unos 28 millones de habitantes.Las reuniones de familia y amigos que no viven bajo el mismo techo quedaron prohibidas en Londres y otras zonas de Inglaterra, mientras que en la región de Lancashire, segunda después de Liverpool en clasificarse en el nivel de alerta "muy alto", se decidió también cerrar los bares que no sirven comidas.En Bélgica, el tercer país con más muertes de coronavirus por millón de habitantes en el mundo, los cafés y restaurantes también cerrarán a partir del lunes durante un mes y habrá un toque de queda por la noche.En tanto, en Italia, donde se registró el cuarto día de récord de positivos con 10.952 nuevos casos en la víspera, la región norteña de Lombardía, principal foco del rebrote, cerró hoy sus bares y restaurantes y suspendió todos los eventos deportivos.La segunda ola afecta también a El Vaticano, que hoy anunció un caso de coronavirus en la residencia de Santa Marta, donde vive el papa Francisco.Además, varios países europeos registraron hoy cifras récord de contagios, con un crecimiento exponencial en el centro y este del continente.Alemania, que era considerado un de los países modelo en su gestión del brote, registró hoy un nuevo máximo por tercer día consecutivo, con 7.830 casos y 33 muertos en la última jornada."Olviden los viajes que no son necesarios, las celebraciones que no son imprescindibles. Quédense en casa siempre que sea posible. Lo que sucederá en invierno, lo que sucederá en Navidad, se decidirá en los días y semanas venideros", dijo, tras conocerse el relevamiento, la canciller alemana Angela Merkel.La espiral de contagios alcanzó también cifras récord hoy en República Checa, con 11.105 positivos detectados en la víspera, en Austria, con 1.747 nuevas infecciones, y en Hungría, donde hubo 1.791 casos en la última jornada, lejos de los 800 y 1.300 reportados las últimas semanas.Eslovenia y Bosnia-Herzegovina sumaron, asimismo, récord de positivos, con 898 y 716 nuevos casos en la víspera, y Bulgaria registró su quinto día consecutivo de máximos con 998 contagios en la última jornada.La situación siguió empeorando también en Irán, donde hoy se superó la barrera de 30.000 muertes por el brote, tras sumar 253 fallecidos en las últimas 24 horas, anunció el Ministro de Salud de ese país.El balance total de decesos se sitúa en 30.123 y el país es el más afectado de Oriente Medio por la pandemia y el décimo a nivel mundial, lo que llevó a las autoridades a imponer una restricciones de tres días a las cinco mayores ciudades del país para impedir los desplazamientos durante el fin de semana.En cambio, en Israel, el Gobierno anunció hoy que se dispone a levantar a partir de mañana algunas de las restricciones implementadas hace un mes, cuando el país tenía una tasa de contagios de coronavirus que estaba entre las más altas del mundo.Esta primera fase del levantamiento de las restricciones, que debe extenderse hasta febrero de 2021, fue aprobada por el comité ministerial encargado del coronavirus y por el Ministerio de Salud.Esta primera etapa, sin embargo, está condicionada al número de contagios que se registre en los próximos días, informaron la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el Ministerio de Salud en un comunicado.Si la ralentización de la propagación del virus se confirma, los israelíes podrán circular hasta un kilómetro más allá de su domicilio, visitar otras casas respetando el límite de menos de diez personas en el interior y 20 en el exterior o comprar comida para llevar.Las guarderías y jardines de infancia podrán reabrir, así como las playas, los parques nacionales, el muro de los Lamentos y la Explanada de las Mezquitas.Mientras que el número de infecciones diarias se situaba entre 8.000 y 9.000 a fines de septiembre, desde el miércoles se empezaron a registrar cifras por debajo de los 2.000.