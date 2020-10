Indican que Latinoamérica "es la región más golpeada por el coronavirus"

Para el director del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, "América Latina probablemente será la región del mundo más afectada por la Covid-19".



"Sus ciudadanos en promedio están viendo literalmente una década perdida en términos de ingreso promedio per cápita", agregó Werner, para quien la tasa de pobreza de la región "no volverá a su nivel anterior a la pandemia antes de 2025".



Por su parte, el vicepresidente del BM para América Latina y el Caribe, Carlos Jaramillo, sostuvo que la región "soporta el peor impacto económico y en salud debido a la Covid-19 de todo el mundo".



El Producto Bruto Interno de Latinoamérica y el Caribe caerá 7,9% en 2020, y la región será la que sufra "el peor impacto económico y en salud" a nivel global por la pandemia de coronavirus, advirtió el BM en un informe titulado "El costo de mantenerse sano".



Según el informe, para 2021 Latinoamérica iniciará una recuperación con un crecimiento estimado de 4%, en tanto el panorama para este año será levemente más negativo que en las previsiones efectuadas por la entidad en junio, cuando calculó una contracción de 7,2% para 2020, datos que no contemplan a Venezuela.



En Latinoamérica y el Caribe, "el número de muertos por millones de personas es tan alto como en las economías avanzadas, si no más, pero los recursos disponibles para hacer frente al golpe son mucho más restringidos", precisó el análisis.



Esta crisis llega "tras varios años de crecimiento decepcionante y de progresos limitados en los indicadores sociales", indicó la entidad, que alertó que "el daño social es inmenso" y las tasas de desempleo han subido en la región de forma sustantiva.



En tanto, desde la Cepal indicaron que América Latina y el Caribe registra su peor crisis económica en un siglo, con una contracción estimada del producto interno bruto (PIB) regional de -9,1%, y de -9,4% en América del Sur.



La crisis económica regional "va a durar más de lo que se pensaba, la recuperación va a tomar varios años y será más lenta que tras la crisis subprime (de 2007-8)", por lo que habrá que "mantener políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias expansivas", advirtió la secretaria ejecutiva del organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alicia Bárcena,



Al presentar el Estudio Económico 2020 para la región, Bárcena señaló que los esfuerzos realizados para paliar el impacto de la pandemia de coronavirus "no van a ser suficientes", por lo que alentó un sostenimiento del gasto público apoyado en un "fortalecimiento de los ingresos públicos", en especial con mayores gravámenes a la renta y a la propiedad.



La pandemia, resaltó Bárcena, "está teniendo impactos negativos históricos en lo económico, productivo y social, con secuelas y efectos a mediano plazo sobre el crecimiento, aumentos en la desigualdad, pobreza y desempleo".



Para la Cepal, la caída de la actividad será este año de 2,3% en Paraguay; 5% en Uruguay; 5,6% en Colombia; 7.9% en Chile; 9% en México y Ecuador; 9,2% en Brasil; 10,5% en la Argentina; 13% en Perú y 26% en Venezuela.



Debido a esto, a fines de 2020 el nivel de PBI per cápita sería igual al de 2010, es decir, "habría un retroceso de 10 años con un fuerte aumento en la desigualdad y la pobreza", proyectó la Cepal.