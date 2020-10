La imagen de un recién nacido que es tomada como un símbolo de esperanza

Una fotografía está dando la vuelta al mundo. La imagen muestra a un bebé recién nacido arrancándole el barbijo al médico que lo sostiene y despertó profundas reflexiones en los usuarios de internet sobre esperanza y resiliencia en estos tiempos de pandemia.Los protagonistas de la famosa foto son el obstetra Samer Cheaib, de los Emiratos Árabes, y uno de los gemelos a los que estaba asistiendo en el parto."Todos queremos una señal de que nos vamos a quitar la máscara pronto", escribió el doctor Cheaib al pie de la fotografía."Este bebé fue el segundo de un par de gemelos que di a luz hace un par de semanas. El padre, encantado, me estaba tomando una foto sosteniendo a cada bebé. El segundo simplemente me quitó la máscara y el padre sintió que necesitaba capturar este momento", explicó Cheaib, tras la repercusión de la fotografía.Tras el barbijo, puede observarse la radiante sonrisa del médico ante la incontrolable reacción del recién nacido.A raíz de la pandemia de coronavirus, el barbijo se volvió una prenda normativa de la "nueva normalidad". En este contexto, la tierna imagen alcanzó miles de "Me Gusta" en Instagram y miles de comentarios con reflexiones inspiradas en la foto."Esta debería ser la foto de 2020", "La imagen más hermosa que he visto. Ojalá nos deshagamos de las máscaras pronto", fueron algunos de los comentarios.