Coronavirus: Murió un bebé de seis semanas en Estados Unidos

Un bebé de seis semanas murió debido al coronavirus ,así lo informó, este miércoles, Ned Lamont, gobernador de Connecticut, Estados Unidos.



"Es con una tristeza que me rompe el corazón que podemos confirmar hoy la primera fatalidad pediátrica en Connecticut ligada a la Covid-19", dijo Lamont en su cuenta Twitter.

"Un bebé de seis semanas del área de Hartford fue trasladado inconsciente a un hospital a fines de la semana pasada y no pudo ser reanimado", agregó.



Los contagios se dispararon en las últimas horas en Estados Unidos y ya llegan a 203.608 casos confirmados, con más de 4000 muertos.



Los números oficiales refuerzan el vaticinio que Donald Trump realizó este martes, cuando dijo que al país "le esperan dos semanas muy duras".



La preocupación del presidente estadounidense se apoya en los informes de su equipo de asesores, que pronosticaron entre 100.000 y 240.000 muertes en los Estados Unidos por la pandemia.



Mientras tanto, los gobernadores reclamaron a Trump por "el caos para la obtención de suministros críticos".