España: Convirtieron una pista de hielo en morgue con las víctimas del Covid-19

España está afrontando la ola más dura de muertes por Coronavirus y las morgues y salas fúnebres ya no dan abasto. En una drástica medida, aprovechando el frío de su superficie, una pista de hielo de un centro comercial de Madrid fue tomada para hacer de morgue. Una imagen tan terrible como curiosa y totalmente impensada días atrás.La decisión de albergar los cadáveres en el Palacio de Hielo fue avalada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien poco antes había informado al Gobierno central de que la funeraria municipal, que gestiona 14 cementerios, no recogerá los cuerpos de los fallecidos por el Covid-19, debido a la falta de equipos de protección individual para sus trabajadores.La pista de hielo que se utilizará como morgue tiene 1.800 metros cuadrados y en ella se almacenarán los difuntos en féretros cerrados, "considerando que de esta manera se obtendrá el frío necesario para el mantenimiento de los cadáveres" sobre una superficie "de material polimérico" para evitar el contacto con el hielo, según señala un informe de Madrid Salud al que tuvo accesoEl servicio funerario municipal de Madrid, uno de los principales proveedores de la ciudad, anunció en un comunicado el lunes que dejaría de recoger los cuerpos de las víctimas de Covid-19, porque sus trabajadores no tienen suficiente material de protección. El servicio gestiona 14 cementerios, dos funerarias y dos crematorios en Madrid.En un informe realizado por el Área de Salud de Madrid, se estableció que los cuerpos se colocarán sobre "una superficie de material polimérico de unos 2-3 centímetros de espesor" que se instalará sobre la pista de hielo, para evitar el contacto directo del cuerpo con el hielo.En estas instalaciones también se realizará el almacén de los féretros "debidamente identificados con el nombre del mismo" para evitar posibles confusiones y cambios de cuerpos.