Se casó, a los dos meses huyó con su suegra y tuvieron un hijo

Lauren Wall tenía apenas 19 años cuando su vida, que parecía perfecta, se convirtió en un infierno. La joven británica, mamá de un bebé de 7 meses, acababa de casarse cuando su novio, Paul White, la dejó por su suegra.Lauren y Paul se conocieron en un pub en 2002 y fue un flechazo. A los dos años, Lauren quedó embarazada y en marzo de 2004 nació su hija, Maddie.La joven pareja decidió entonces sellar su amor y se casó el 14 de agosto de 2004. La madre de Lauren, Julie, se hizo cargo de la lujosa boda de 20 mil dólares. "Fue una boda digna de un cuento de hadas, tuvo mi vestido soñado", dijo la joven de Twickenham, en el sur de Londres, al diario The Mirror.La pareja se fue luego de luna de miel en Devon, y a modo de agradecimiento Lauren invitó a su madre. Pero la felicidad duró poco. Lauren comenzó a notar un cambio en su pareja. Paul salía durante horas y empezó a esconder su celular.Fue la hermana de Lauren quien descubrió con horror el motivo del extraño comportamiento de su cuñado. Estaba usando el celular de su mamá cuando vio los mensajes apasionados que intercambiaban.Según contó Lauren a The Mirror, su madre negó todo y la tildó de loca. Pero su marido se volvió pálido cuando le preguntó si la engañaba con su madre."Sentí que mi mundo se derrumbaba. Tenía 19 años y un bebé", recordó. Nunca sospechó nada. "Paul se llevaba muy bien con mi mamá, pero nunca me pareció extraño. Ella era su suegra y él solo intentaba ser amable", contó Lauren.A los pocos días, Paul abandonó el hogar y nueve meses después, Julie, su madre, dio a luz a un bebé y anunció oficialmente que estaba en pareja con el joven hombre que fue su yerno."Ella me dijo que el padre era otro novio, pero yo sabía la verdad. Mi mamá pagó la boda de mis sueños y después tuvo un bebé con mi marido", dijo Lauren."No podía creer que las dos personas que amaba y en las que más confiaba en el mundo pudieran traicionarme así. Está enferma. Es una de las peores cosas que una madre puede hacerle a una hija. Puede que Paul haya sido un mal novio, pero ella es mi madre. Ella debe amarme y protegerme por encima de todos los demás. En cambio, ella me robó mi marido y destrozó a mi familia y mis sueños. Por eso, nunca la voy a perdonar", sostuvo Lauren.Como si fuera poco, en 2009 Paul y su madre se casaron y Lauren asistió al enlace por el bien de Maddie, la hija que tienen juntos."Lo que sucedió todavía tiene un impacto en mí y en cualquier relación que haya tenido. Me dará problemas de confianza por el resto de mi vida. El tiempo es un gran sanador, y mamá y yo hemos tratado de tener una relación normal. Pero nunca estaremos tan cerca como lo estuvimos, y nunca volveré a confiar plenamente en ella", manifestó Lauren.