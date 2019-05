Trabajadores vuelven a cortar el acceso y la salida a la pastera Botnia

Trabajadores de la empresa Kemira están cortando el acceso y la salida en la planta de pasta de celulosa de UPM, ubicada en Fray Bentos, en reclamo por el despido de diez trabajadores sindicalizados. Los cortes, que realizan los empleados cada dos horas y que al menos durarán toda la jornada de este miércoles, "retrasan todo el proceso de ingreso y de salida de los camiones", explicó el titular de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS), Fabio Riverón.



Según el dirigente sindical, los cortes "en principio, solo afecta en demoras. No hay nada que deje de llegar su destino como consecuencia de este corte. Pero sí hay atrasos que claramente van a entorpecer la producción en diferentes sentidos", afirmó. Esta es una medida para llamar la atención y la idea no es trancar toda la ruta ya que cuando se nota que hay demasiada aglomeración automáticamente se libera", agregó Riverón.



El presidente de FUECYS señaló que el conflicto que mantiene el sindicato con la empresa lleva ya un mes y es multicausal. Se inició por "un incumplimiento de las normas de seguridad" y terminó con el despido de diez empleados.



Por su parte desde Kemira indicaron que la decisión de cesantear a los diez operarios se debió a que los trabajadores no pasaron el examen psicotécnico que se les realizó. Desde el sindicato se denunció que la situación representa un "claro atentado contra la organización sindical. A nosotros nos cuesta mucho creer que no lo hayan superado cuando hace un poco más de un año se hizo todo un relevamiento en la planta que terminó con la aprobación de las normas 'ISO' por parte de UPM", manifestó Riverón.



Este jueves trabajadores y empresarios de Kemira se verán las caras en el Ministerio de Trabajo, donde buscarán llegar a una salida sin la intervención de la verdadera generadora del conflicto que es UPM, empresa que controla Kemira. En este sentido, Silvio Escalada que preside la FUECYS Río Negro, precisó que "la expectativa pasa para mañana, cuando se cumpla la audiencia", en la Dirección Nacional del Trabajo (DINATRA). Por su parte, Riverón aclaró que en caso de que no llegar a un acuerdo para reincorporar a los trabajadores despedidos, "claramente UPM se va a tener que meter en el tema y si no hay soluciones para los trabajadores analizaremos incrementar las medidas".

Fuente: Radio Máxima