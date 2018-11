Quiso practicar el "poliamor" y embarazó a su mujer y a su suegra

Un británico de 27 años asegura que embarazó a su novia y a su suegra y ahora espera dos hijos. La confusión será para los pobres niños, quienes serán medio-hermanos entre ellos y a la vez tío y sobrino.

En una carta anónima que envió al periódico The Sun, el hombre contó la insólita situación. Todo comenzó cuando, junto a su pareja, decidieron tener una relación abierta para poner a prueba su amor.

En eso, la mujer viajó fuera de la ciudad a una despedida de soltera. Cuando se encontraba fuera, su madre, es decir la suegra del protagonista lo invitó a su cumpleaños.

"La mamá de mi novia es una entrenadora fitness y toma clases en el mismo gimnasio al que voy. Luce como de 25 años", narró el joven.



Luego de la fiesta, un poco borracho, la suegra le pidió que se quedara en el cuarto de huéspedes en lugar de tomar un taxi a su casa. Cuando ambos estaban limpiando y ordenando la casa, se besaron, publicó Rumbos.

"Me sorprendió, pero se sintió bien. Nos besamos más y terminamos teniendo sexo en la cocina", contó el hombre.

Como resultado, poco tiempo después tanto su mujer como su suegra están esperando un hijo. "Por el tiempo, sé que el de mi novia es mío y su mamá dice que ella no había tenido sexo con nadie en años", cerró el joven.