El video de Lula antes de entregarse: "Jamás podrán detener nuestros sueños"

Internacionales Lula arribó a Curitiba para acatar su orden de detención

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva quedó alojado anoche en una sede policial de Curitiba, al sur del país, como corolario de una tensa jornada en la que, ante miles de seguidores, aseguró que no tenía miedo y que demostraría su inocencia y fue trasladado luego desde San Pablo a una celda."No es que nuestra vida haya sido fácil, lejos de eso.", comienza el video que el exmandatario brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva comenzó a difundir en redes sociales tras la misa de este sábado en memoria de su fallecida esposa, Marisa Leticia, y previo a entregarse para cumplir la orden de detención del juez Sergio Moro."Quien sobrevive después de pasar por tanta dificultad, aprende que. A lo largo de mi camino, conocí a mucha gente que precisaba solo una oportunidad para andar con sus propias penas y construir con dignidad su propia vida", continúa el compilado de imágenes animadas que muestran escenas de la niñez y de la vida política de Lula y que hace las veces de un nuevo lanzamiento de campaña."Fue esa idea de un Brasil más justo lo que formó nuestros mejores y más poderosos sueños:", agrega en su alocución.Más adelante, el expresidente recuerda que ""En las tardes de indecisión de mi juventud, nunca imaginé que sería posible, mas fue, y me convertí en presidente del pueblo brasilero", continúaPor último, Lula dirige un mensaje al juez Sergio Moro: "quien me condenó sin pruebas, sabe que soy inocente y que goberné con honestidad.".