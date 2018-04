Lula, tras participar de misa por su esposa: "Voy a cumplir la orden de cárcel"

El expresidente de Brasil participó este sábado en una misa por su difunta esposa, en el sindicato de las afueras de San Pablo, donde nació como político y donde permanece atrincherado desde hace dos días mientras negocia su entrega a la policía."Voy a cumplir la orden" de cárcel y "cada uno de ustedes se trasformará en un Lula", afirmó el líder de la izquierda, que acusó al juez Sergio Moro, que lo condenó por corrupción, de "mentir", al final de una misa en Sao Bernardo do Campo (Estado de Sao Pablo)."El golpe de estado comienza con Dilma (Rousseff) y termina con un acción para evitar que sea presidente", afirmó Lula, que se mostró "indignado" y atacó su condena a prisión.El juez Sergio Moro que lo condenó por corrupción en la causa Lava Jato "mintió", disparó el líder del Partido de los Trabajadores. "Mientras más me atacan, más crece mi relación con el pueblo", afirmó."Si no creyera en la Justicia no habría formado un partido político", remarcó el exmandatario, en sus primeras palabras tras conocerse la condena y la orden de detención en su contra."Soy un ciudadano indignado" y "tengo convicciones", bramó y clamó su inocencia. "Soy el único ser humano imputado por un departamento que no es mío", afirmó luego. Al hablar ante miles de frenéticos seguidores en San Pablo, sostuvo que fue condenado en la causa Lava Jato por haber realizado políticas sociales en sus gobiernos (2003-2010)."Si el crimen que cometí fue reducir la mortalidad (...) voy a seguir cometiendo crímenes porque voy a hacer mucho más", enfatizó tras la misa en homenaje a su esposa frente al sindicato de metalúrgicos de San Bernado do Campo, San Pablo."Soñé que era posible disminuir la mortalidad infantil", acotó al relacionar los ataques en su contra con su obra de gobierno. También aclaró que no está "contra el Lava Jato", la causa que investiga corrupción en su gobierno y en el de Rousseff, y recalcó que vive "el momento de mayor indignación que pueda vivir un ser humano"."Voy a atender el mandato de ellos" de prisión anunció luego, con lo que confirmó que va a entregarse a la policía para cumplir la condena que le aplicó la Justicia.Lula podría entregarse en las próximas horas.