Fuerte sismo sacudió a El Salvador, Guatemala y México

Un sismo de 6 grados de magnitud en la escala abierta de Richter y 8 réplicas, sacudieron a El Salvador, y a sus países vecinos Guatemala y México, sin causar víctimas ni daños materiales relevantes, informaron autoridades de las naciones afectadas.



El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) salvadoreño, detalló que por el temblor, con epicentro en la costa del Pacífico, solo algunas viviendas resultaron agrietadas.



La fuente estatal citada por EFE detalló que el movimiento principal se registró a las 17.23 (20.23, hora en Argentina), a 38 kilómetros al sur de la desembocadura del Río Lempa, en el departamento de San Vicente a 70 kilómetros de profundidad.



Mientras que las 8 réplicas, que comenzaron 5 minutos después del sismo, marcaron magnitudes en la escala de Richter de entre 3,7 y 4,2 en el Pacífico con profundidades que oscilaron entre 10 y 61 kilómetros de profundidad.



Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil, cuyos efectivos evalúan en estos momentos las zonas cercanas al epicentro del evento sísmico para identificar posibles daños, señaló que "no existe riesgo de tsunami, por el momento" y que solamente reportaron daños leves en algunas casas.

Mientras que en Guatemala, el movimiento se sintió especialmente en el departamento de Jutiapa, fronterizo con El Salvador, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), citada por DPA.



Además, la Conred informó que no hay reportes sobre daños o víctimas, pero que se sigue en el proceso de monitoreo y consultas.



El organismo indicó además que el movimiento telúrico fue seguido por dos réplicas de menor intensidad: la primera, de 3,9 grados, y la segunda, de 4,3. En México, el sismo se sintió en la región sur, especialmente en el estado de Chiapas, donde tampoco se reportaron daños materiales o heridos.

"Las unidades de Protección Civil de los estados donde fue sentido el sismo de hace unos momentos no reportan daños", indicó en twitter el coordinador nacional de Protección Civil mexicano, Luis Felipe Puente.