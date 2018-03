España conmovida por el niño que habría sido asesinado por su madrastra

Foto 1/2 Foto 2/2

La autopsia realizada al cadáver del niño de ocho años cuyo cuerpo fue encontrado ayer por la Guardia Civil, desveló que murió estrangulado el mismo día de su desaparición, el pasado 27 de febrero.



El cadáver de Gabriel Cruz fue hallado por los agentes en el maletero del coche que conducía Ana Julia Quezada, una mujer de origen dominicano pareja del padre del niño que fue detenida a unos 60 kilómetros de donde desapareció el menor. Durante la búsqueda, la mujer se había mostrado preocupada y angustiada frente a las cámaras y se mostró junto a su pareja, padre del niño, indicaron medios locales.



La autopsia realizada hoy es una de las pruebas clave para los investigadores, que, si bien no descartan ninguna hipótesis, creen que la principal sospechosa actuó sola.



También será fundamental la declaración que preste la detenida ante la Guardia Civil, así como la inspección que se está haciendo en la finca de Níjar, en la que se encuentra el pozo donde supuestamente Quezada ocultó el cuerpo de Gabriel hasta que ayer lo sacó y lo cargó en su maletero.



El pequeño desapareció el 27 de febrero tras salir de casa de su abuela para dirigirse a la de unos familiares, situada a escasos metros, en la localidad de Níjar (Almería, sur de España).



El cuerpo de Gabriel fue encontrado después de casi dos semanas de angustiosa búsqueda en la que participaron más de 2.600 voluntarios y casi 1.500 profesionales.



Revisan el caso de la hija de Quezada, que murió hace 22 años

Una hija de cuatro años de Ana Julia Quezada, la principal sospechosa del crimen de Gabriel Cruz murió tras caer por una ventana hace 22 años en Burgos, en 1996.



En ese momento, la muerte de la pequeña fue investigada por la Policía Nacional y se concluyó que fue un accidente. Luego de la detención de la policía revisa el caso, según indicaron en el diario El País.



La pequeña murió el 13 de marzo, tras caer desde una ventana de su casa, en el séptimo piso. El padre adoptivo relató a la Policía que, cerca de las 7.30 se había dado cuenta de que la niña no estaba en su cama. Cuando fue a buscarla se dio cuenta que la ventana estaba abierta y la niña tendida en el suelo del patio del primer piso.



"Estas fuentes insisten en que, por aquel entonces, no se apreciaron indicios de criminalidad, aunque ahora se están realizando gestiones con el juzgado que llevó la causa", indicaron en El País.