Once personas murieron tras desbarrancar un colectivo en Perú

Al menos once personas murieron y 50 resultaron heridas en Perú como consecuencia de la caída de un ómnibus a un abismo en la región andina sureña Ayacucho, informaron fuentes oficiales.



El accidente ocurrió esta madrugada cerca del municipio Puquio, cuando el vehículo se salió de la ruta y cayó por una pendiente de 120 metros, reportó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) en un comunicado.



El colectivo había partido de Lima con destino a Puquio, trayecto que normalmente demanda 10 horas, según consignó la agencia de noticias EFE.



Buena parte de los heridos fue derivada a un hospital de Puquio, en tanto seis de ellos, en estado grave, fueron hospitalizados en la vecina Nasca.



El alcalde de la provincia Lucanas, Wilbert Velarde, afirmó a la agencia estatal Andina que la ruta Nasca-Puquio es "muy transitada" y "al no haber control" de autoridades, "los choferes cometen algunos excesos, como en la velocidad no permitida y en las condiciones técnico mecánicas".



Velarde agregó que por ese motivo los accidentes de tránsito con alta cantidad de víctimas son frecuentes durante todo el año y pidió un mejor control al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.