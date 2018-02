EE.UU advirtió que no descarta una acción militar contra Siria

El régimen de Bashar al Assad volvió a estar en el foco de denuncias por el uso de armas químicas en Siria. Ante esa situación, Estados Unidos aseguró que no descarta una nueva acción militar contra Damasco, según reveló un alto funcionario norteamericano.



A raíz de presuntos ataques con sarín y cloro, incluido uno no confirmado el jueves en la ciudad de Douma, controlada por los rebeldes, Washington indicó que quiere enviar un mensaje al régimen sirio y sus socios rusos de que ya es suficiente.



La dictadura de Al Assad y los terroristas del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) "continúan usando armas químicas", aseveró un alto funcionario estadounidense.



"Simplemente continúan cometiendo atrocidades realmente indescriptibles", agregó.



Un segundo funcionario reconoció a la agencia AFP que opciones militares contra Damasco similares a las lanzadas en abril de 2017 son "siempre factibles".



El 7 de abril de 2017, el presidente Donald Trump ordenó el lanzamiento de 59 misiles sobre una base aérea del régimen de la que procedían armas químicas utilizadas para atacar la ciudad rebelde de Jan Sheijun, donde murieron decenas de personas.



"Él no ha excluido nada", dijo el funcionario en referencia Trump. "El uso de la fuerza militar es algo que todavía se considera", lanzó.