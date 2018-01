Fiscalía pide 386 años de cárcel para impulsor de la destitución de Rousseff

Cunha, que desde octubre de 2016 cumple ya una condena de 15 años y 4 meses de cárcel, es acusado en el último de sus juicios de encabezar un "esquema delictivo" para estafar a la entidad financiera estatal la Caixa, reportó la agencia de noticias DPA.

"Para todos los delitos practicados por Eduardo Cunha la pena base fue valorada de forma extremadamente rigurosa, debido al mayor grado de reprobación de sus conductas", argumentó el Ministerio Público.



Dentro de los cargos presentados contra el ex titular del Congreso figuran la corrupción, el lavado de dinero y la prevaricación, entre otros.

Junto a Cunha fueron además imputados el también ex presidente de la Cámara de Diputados Henrique Eduardo Alves (de 2013 a 2015), para el que la Fiscalía pidió 78 años de prisión, y otros tres ex funcionarios.



Cunha, de 59 años, fue uno de los artífices del polémico proceso de destitución presentado contra Rousseff en 2016.

Entonces presidente de la Cámara de Diputados (de febrero de 2015 a julio de 2016), el poderoso político aceptó en diciembre de 2015 la denuncia contra la mandataria por supuestas irregularidades fiscales incurridas por su gobierno.



El Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff acusó a Cunha de iniciar el denominado "impeachment" como un acto de venganza, luego de que el grupo oficialista apoyara en la Cámara la investigación de las denuncias de corrupción en su contra.

Cunha, un ex locutor de radio y miembro de una poderosa iglesia evangélica, era considerado en ese momento como uno de los políticos más influyentes de Brasil por su poder en el Legislativo.



Sin embargo, la Cámara baja suspendió su mandato poco después de aprobarse el "impeachment" contra Rousseff, tras el retiro de su inmunidad por parte del Tribunal Supremo.

Cunha es miembro del conservador Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), del que también forma parte el actual presidente, Michel Temer.