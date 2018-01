Fotos y video: Un avión aterrizó de emergencia y quedó al borde de caer al agua

Un avión de pasajeros turco, con 162 pasajeros a bordo, se salió de la pista y quedó atrapado en la ladera de un acantilado en la ciudad de Trebisonda, sin que se hayan producido heridos.El aparato, un Boeing 737-800 de la aerolínea turca Pegasus, proveniente de Ankara, derrapó al aterrizar en Trebisonda, una ciudad costera del Mar Negro, y quedó atrapado en la ladera de una pendiente que baja a la playa.Según informan los medios locales, los efectivos de emergencia se trasladaron rápidamente hasta la zona del suceso y evacuaron a todos los pasajeros.El gobernador de Trebisonda, Yücel Yavuz, confirmó que todos los pasajeros y la tripulación fueron rescatados ilesos y explicó que se había abierto una investigación para aclarar las causas del accidente.

#BREAKING: Passenger jet skids off freezing runway at Turkey's Trabzon Airport stopping just feet from the sea: non of the 162 people onboard were injured pic.twitter.com/eV1j7UfU1T