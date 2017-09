Artista "levanta a un niño gigante" que burla el muro y espía la frontera

La instalación, construida sobre capas de andamios en el lado mexicano cerca de Tecate, presenta una imagen fotográfica en blanco y negro de un niño llamado Kikito. La obra presenta al pequeño mirando por encima de la valla, divertido por lo que está viendo en el otro lado.El proyecto se concretó pocos días después de que Trump anunciara su intención de rescindir el programa DACA, la legislación que protege a miles de inmigrantes que llegaron al país cuando eran niños, de ser deportados.En una entrevista con el New York Times, 'JR' explicó el significado detrás de su obra de arte. "Como artista, trato de traer de vuelta la perspectiva", dijo. "Para este niño, no hay muros ni fronteras."El francés conoció a una familia mexicana que vivía en una colonia aledaña al muro fronterizo, en la cual se encontraba el pequeño David Enrique "Kikito", de un año, a quien retrató para dar vida al sueño que alguna vez tuvo."Cuando me desperté me pregunté: ¿qué es lo que el niño estaría pensando?", dijo JR. "Nosotros sabemos la implicación y lo que representa el muro, pero para un niño, no tenía la respuesta", agregó.'JR', cuyas obras a menudo involucran retratos en los lugares más inesperados, ha abordado el tema de la inmigración antes. En 2015, su instalación en Ellis Island en Nueva York destacó lo que era ser un inmigrante entrando en los EE.UU. en el siglo XIX.Fuente: Periodismo.com