Bingo en Club Talleres: “Pedimos un alimento no perecedero o un juguete”

El grupo de tejedoras “Soy lo que doy” realizará un bingo solidario el próximo sábado 3 de agosto, a partir de las 15 horas, en el Club Talleres, de la capital entrerriana. En ese sentido,dialogó con Mariana Ríos, una de las organizadoras del evento, quien brindó detalles acerca de la propuesta.“Para cubrir los insumos, se nos ocurrió organizar esta actividad para comprar más lanas y otros productos para adornar los regalos. Además, no cobraremos entrada, pero si pedimos un elemento no perecedero o un juguete para la olla comunitaria de Puerto Sánchez”, manifestó.Con respecto a las tejedoras, indicó: “Fue una idea que se le ocurrió a la asociación ‘Soy lo que doy’, donde nos convocó Carina Ramos con un montón de gente. Nos gustó la idea de poder brindar nuestro arte para que los gurises tengan un presente en el día del niño”.Por último, se refirió a las necesidades del barrio Puerto Sánchez: “Nuestra olla comunitaria tiene las mismas dificultades que todos los otros espacios como los merenderos. Se nos han aumentado la cantidad de familias que retiran las comidas, ahora son 32, donde tuvimos que reducir los días para poder darles una comida digna. No tenemos muchos aportes y se nos dificulta para comprar la carne, verdura, el gas. En este último tiempo, nos estábamos quedando cortos con los alimentos no perecederos”.