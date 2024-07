Inscriben a interesados en adquirir 68 lotes municipales en Chajarí

Hasta el 9 de agosto se inscribe a interesados en adquirir 68 lotes municipales en Chajarí; quienes ya están anotados en el Registro Único de Demanda Habitacional deben confirmar su voluntad de participar del proceso de compra-venta.



Para poder realizar este trámite, los interesados deben ingresar a la página chajari.gob.ar, cargando su usuario y contraseña y allí expresar el interés de participar de la compra y optar por la modalidad de pago elegida. También se pueden inscribir quienes aún no lo han hecho, si cumplen con los requisitos establecidos. Con esta iniciativa se busca que los vecinos de la ciudad puedan acceder a la compra de lotes a precios razonables.



De esta manera el Gobierno de Chajarí inicia los trámites para proceder a la venta, adjudicación, entrega, transferencia de dominio y posterior escrituración de 68 lotes disponibles para tal fin, que se encuentran ubicados de la siguiente forma: 60 lotes entre calles Repetto, 19 de Junio, Estrada y Hermana Teófila. 4 lotes ubicados en Concejal Néstor Brarda y Martín Fierro. 3 lotes situados entre Av. 1° de Mayo, José Iglesias, Concejal Néstor Brarda y Corrientes. Un lote ubicado en Pasaje Susana Dal Molin, de Barrio Jardín.



La venta de los mismos será destinada a favor de aquellos vecinos de Chajarí que no tengan propiedad o posesión de inmueble alguno, en las siguientes condiciones: Todo adjudicatario deberá pagar al menos el precio de costo del inmueble que le será adjudicado de acuerdo a las modalidades y precios de venta establecidos. El beneficiario podrá acceder al lote con entrega por parte del Organismo Autárquico Administrador de la Vivienda (OAAV) solo una vez que haya ejecutado el pago completo por el valor del mismo y que le sea entregada la documentación completa del inmueble, situación que será reglamentada por dicho organismo. La ubicación de los lotes a adjudicar será determinada por sorteo público. Ninguna persona podrá acceder a más de un lote, quedando a su cargo el pago de todos los gastos administrativos y de escrituración del mismo. No podrá vender, transferir, donar, prestar, alquilar el lote adjudicado por el término de 10 años a partir de su escrituración.



Se destinarán 12 lotes de 340 mt2 (aproximadamente) a la venta al contado, a abonar en un pago de $10.000.000 destinados a grupos familiares con mayor puntaje establecido en el Registro Municipal Único y Permanente de demanda habitacional; y 37 lotes a abonar en un pago de $8.000.000 a adjudicar mediante sorteo público.



Por otro lado, se hará venta con pago financiado de 10 lotes a abonar en 36 cuotas de $300.000,00 destinado a grupos familiares con mayor puntaje establecido en el Registro permanente de demanda habitacional; y 9 lotes a abonar en 36 cuotas de $300.000 a adjudicar mediante sorteo público.



El OAAV realizará el llamado a sorteo público de los interesados inscriptos en el Registro Municipal Único y Permanente de Demanda Habitacional para lotes y publicará el listado de los mismos. La resolución de cada una de las peticiones que se realicen deberá resolverse en procesos sumarios por el organismo.



Cabe recordar que el proyecto del Departamento Ejecutivo para realizar la venta de 68 lotes municipales ingresó en la sesión del pasado 4 de julio del Concejo Deliberante, pasando a la Comisión de Hacienda para su tratamiento, cuyo despacho se aprobó por unanimidad en la sesión de este jueves 25 de julio. Requisitos para constituirse en potencial adjudicatario de los terrenos Según se establece en el proyecto de Ordenanza, los interesados en adquirir los terrenos no podrán tener vivienda, ni propiedad, posesión, titularidad, escritura o boleto de compra venta de inmuebles a su nombre. Tampoco su cónyuge, concubino/a o conviviente.



Deben tener residencia demostrable y constancia en documento nacional de identidad con domicilio en la ciudad de Chajarí, con al menos 3 años de antigüedad. Encontrarse inscripto ante el OAAV en el Registro Municipal Único y Permanente de Demanda Habitacional para acceso a lotes que extenderá la certificación correspondiente. No registrar deudas alimentarias. No haber sido beneficiario de planes de viviendas anteriores, aunque en la actualidad no lo posea. No tener condena o proceso alguno por usurpación de inmuebles u otro delito penal doloso. Tener como mínimo 18 años de edad.