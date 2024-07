El Hogar de Protección Integral “Inés Londra” celebró su 9º aniversario

Foto 1/2 Foto 2/2

A nueve años de la puesta en funcionamiento del Hogar de Protección Integral de Mujeres en Situación de Violencia de Género “Inés Londra” de Paraná, la vicegobernadora Alicia Aluani, a cargo del Ejecutivo provincial, participó de una jornada homenaje. En la oportunidad, se concretó la rúbrica de un convenio de cooperación interinstitucional para propiciar asistencia, protección y promoción de derechos a mujeres en situación de trata o tráfico de personas.



El Hogar de Protección Integral “Inés Londra” fue inaugurado en julio de 2015 por el gobierno provincial, en el desarrollo de políticas integradas para la prevención y atención de la problemática de violencia de género. La Provincia adhirió en el 2011 a la Ley Nacional N°26.485 que en su artículo 10 inciso 6 contempla la consideración específica sobre la construcción de Hogares de Protección Integral, que se conforman como lugares de asistencia, protección y seguridad.



En el marco del 9º aniversario del espacio institucional, se organizó una jornada homenaje con diversas actividades y talleres de capacitación. Asimismo, se concretó la rúbrica de un convenio de cooperación interinstitucional para propiciar asistencia, protección y promoción de derechos a mujeres en situación de trata o tráfico de personas.



De la ceremonia participaron, junto a la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, la coordinadora del Hogar de Protección Integral “Inés Londra”, Desirée Bauza, e integrantes de su equipo interdisciplinario; la secretaria de Políticas del Cuidado de la Provincia, Ayelén Acosta; la titular de la Dirección de la Mujer de la Provincia, Joaquina Brondi; y la titular del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas, Silvina Calveyra. Asimismo, estuvieron presentes autoridades municipales, funcionarios provinciales de distintas áreas dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos; personal del Hogar, invitados especiales, entre otros.



Al hacer uso de la palabra, la vicegobernadora agradeció la invitación y la convocatoria a participar de la jornada homenaje del Hogar de Protección Integral “Inés Londra”, al cumplir nueve años de su fundación. Aluani celebró este nuevo aniversario y valoró los objetivos del espacio institucional destacando el acompañamiento y atención para las mujeres en situación de violencia de género, con el fin de restituir sus derechos y fortalecer la autonomía. “Es el refugio de aquellas mujeres que decidieron romper el silencio. Y todos los días se abren las puertas de este hogar donde se encuentra la solidaridad, el compromiso, el acompañamiento y las herramientas necesarias para que mujeres tengan una oportunidad y puedan vislumbrar un futuro mejor”, afirmó.



En esta línea, la mandataria se refirió al rol del Estado, al compromiso y a la importancia de seguir acompañando y trabajando de forma interdisciplinaria, llevando adelante políticas públicas en beneficio de los entrerrianos. “No es una tarea sencilla, por eso tenemos que acompañar desde el Estado. Sin el compromiso de ustedes, esto no sería posible. Muchas gracias”, cerró.



Por su parte, Calveyra explicó en qué consiste el acuerdo firmado: “Es un convenio de cooperación interinstitucional, de colaboración recíproca, donde las partes, en este caso el Hogar, se compromete ante situación y con conformidad con los protocolos vigentes, donde nuestra función ante el rescate a víctimas del delito es el regreso asistido o un proyecto de vida, poder alojar en un tiempo de 30 días y luego a rever, a mujeres y sus hijos e hijas que puedan estar en situación de algún tipo de explotación vinculada a la trata de las personas”.



Y agregó: “A su vez, se brindarán jornadas de capacitación a todos los equipos para que estén especializados en la temática y también cuestiones que tienen que ver con la seguridad del lugar”, resaltó la funcionaria provincial tras felicitar a la institución por esos nuevos años de funcionamiento y continuidad.



Luego, Acosta expresó: “Hoy es un momento para conmemorar la decisión de que Entre Ríos también tenga un Hogar de protección para mujeres víctimas de violencia de género. Este hogar es el único a nivel provincial, pero también contamos con otros catorce hogares municipales”.



En este sentido, la titular de la Secretaria de Políticas del Cuidado, aseguró: “Tiene que haber un fuerte compromiso y trabajo en red entre quienes formamos parte y quienes trabajamos en políticas vinculadas a erradicar la violencia de género. Por eso, tenemos que trabajar en estas políticas públicas para que quienes sufran violencia de género, tengan las herramientas para salir adelante. Y en ese lugar estamos trabajando en el gobierno provincial para acompañar”, subrayó.



En tanto, Desirée Bauza, agradeció la visita de la Vicegobernadora y de todos los presentes, quienes se acercaron hasta el Hogar de Protección Integral “Inés Londra” para participar de la jornada homenaje y de la rúbrica del convenio. “Queríamos hacer algo para no dejar pasar esta fecha tan importante para la institución, y más que nada para el personal, que viene abordando cada día estas situaciones que atraviesan las mujeres que no son fáciles de contener”, dijo la coordinadora del espacio. Y añadió: “Es un personal que está realmente fortalecido y muy comprometido en cada una de las intervenciones y en el momento de asistir a las mujeres en el transcurso de sus días acá dentro de la institución”.