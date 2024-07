Merendero “Campanita” pide donaciones para poder festejar el Día del Niño

Los organizadores del merendero y comedor “Campanita”, que funciona en barrio Cáritas II (Casa 17) de la ciudad de Paraná tienen como objetivo festejar del Día del Niño que se celebra el próximo domingo 18 de agosto y para ello están solicitando donaciones.En diálogo con, María Alem, a cargo del merendero, dijo que “necesitamos de la colaboración de la comunidad para realizar el festejo a los chicos; nosotros no tenemos colaboración de nadie y necesitamos golosinas, galletitas, leche, juguetes, trozos de tela de friselina para hacer bolsitas, ropa, calzado”.Este no será el primer año que el merendero realiza una actividad para los más pequeños del populoso barrio paranaense. “Lo hemos hecho otros años y los chicos se van muy contentos, porque no tienen nada y hay mucha necesidad. Nadie con poder de decisión baja a mirar las necesidades, se ha pedido colaboración, pero no hemos tenido respuesta”.Alem contó que una vez a la semana, los días sábados, se entrega la comida, “como se puede porque es mucha gente y no nos alcanza. Se compra lo que se puede” para poder ofrecer un alimento a las familias que asisten al lugar. También se da la leche, a unos 70 chicos, y algunas veces ni siquiera tienen azúcar para endulzarla.“La situación es angustiante y muchas veces es difícil negarles un plato de comida, o una leche”, expresó.El festejo por el Día del Niño en el merendero Campanita está previsto para el segundo domingo de agosto. “Todo es bienvenido, el que quiera colaborar se puede comunicar al 343-5139172”.