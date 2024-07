Documental de Suma de Voluntades revela la realidad de familias en Asentamientos

La ONG Suma de Voluntades presentará el documental "Asentamientos" con el objetivo de ofrecer un panorama general de la situación que viven muchas familias en Paraná. "El objetivo no fue criticar lo que no se hizo o lo que se hizo mal, sino empezar a construir a partir de toda la información brindada. Para revertir estas desiguales el único camino es la integración y la restitución de derechos, para que nuestra ciudad sea una casa para todos", expresaron desde Suma de Voluntades.En este contexto, Anabela Albornoz, referente de la ONG, comentó a: "‘Asentamientos’ es una invitación no solamente a la reflexión sino a la acción, a sumar todos los actores necesarios y pensar una política social que genere movilidad social ascendente". Albornoz añadió que están "contentos y esperanzados en este trabajo que venimos haciendo para promover la integración socio urbana. Nos van a acompañar distintos oradores que nos permitirán tener un diagnóstico de la realidad de los territorios".Entre los oradores estarán Carlos Ariel Schmunk, jefe de la departamental; Pablo Barbiroto, juez penal de niños y adolescentes; Paz Montenegro, representante del banco de alimentos; y miembros de Suma de Voluntades., destacó Albornoz.La invitación es para el 7 de agosto en la sede de SUTEP, ubicada en San Martín 1373. "Los invitamos a pensar en otra forma de política social y esto no tiene que ver con pretensiones de primer mundo sino con pretensiones de ciudades que quieren desarrollarse con todos los ciudadanos adentro", concluyó Albornoz.