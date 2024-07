Abrió la inscripción del programa que fortalece proyectos socio comunitarios

La línea de financiamiento perteneciente a la Dirección de Juventud y Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, está destinado a aquellas organizaciones de la sociedad civil que se encuentren constituidas formalmente o grupos asociativos no constituidos formalmente que trabajan con las siguientes temáticas: la atención de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, la atención de la salud mental y la prevención en adicciones y suicidios, la educación sexual integral, el fortalecimiento de las trayectorias educativas, el acceso al empleo y al emprendedurismo y el cuidado del ambiente.Cabe mencionar que el programa busca promoverde la provincia que trabajen coordinadamente en la identificación de problemáticas y en la generación de proyectos de intervención sobre niños y jóvenes.Quienes estén interesados en participar, deben presentar el formulario que se encuentra en el siguiente link: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/34/juntosenlacomunidad Luego de la inscripción, se debe enviar la siguiente documentación por mail a la dirección de correo electrónico: juntosenlacomunidad@gmail.com la siguiente documentación.Foto de DNI (frente y dorso) del presidente de la organización social constituida formalmente o del responsable del grupo asociativo no constituido formalmente.En caso de ser organización social constituida formalmente, adjuntar el certificado de vigencia de la personería jurídica del año en curso (DIPJ).En caso de ser grupo asociativo no constituido formalmente, adjuntar aval emitido por una organización social con personería jurídica o de algún organismo del estado municipal, provincial o nacional, con excepción de las dependencias del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Entre Ríos (ver modelo de aval en Bases y Condiciones).