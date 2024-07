Con una gran propuesta, se presentó la Feria del Libro en Gualeguaychú

El subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud de la Municipalidad, Luis Castillo, confió que la idea de organizar esta Feria del Libro surgió de experiencias privadas anteriores. “Lo hicimos con Susana Lizzi, después con Florencia Pérez y la última vez con Marcos Henchoz, pero siempre con muchísimo esfuerzo y tratando de poner lo mejor de cada uno, por invitar más que todo, a los libreros locales”. Recordó que la última vez fue hace dos años, acompañado por Marcos Henchoz, en el Centro Sirio Libanés. “Realmente fue una grata sorpresa la cantidad de gente que hubo. Por primera vez hicimos la experiencia de programar más charlas simultáneas - hasta en tres salones -, y los tres se llenaban de gente. Había avidez por esto. Una de las cosas que más nos sorprendía era la desesperación de los más chiquitos por tocar los libros, verlos, ojearlos… Cosa que - un poco - porque se ha perdido el hábito de ir a las librerías. Los chicos no van a las librerías a recorrer, a tocar. Cuando van, van a acompañar a los padres o a las madres a comprar un libro puntual y se van, pero se perdió el hábito de sentarse en el piso a ojear un libro”, se lamentó. Y a modo de anécdota, relató una experiencia cercana: “Me acuerdo, puntualmente, yo me paré en la puerta de salida para escuchar las opiniones y, realmente, era para escribir varias páginas con las cosas que decían los chicos. Uno, me acuerdo, iba saliendo con un libro con forma de teléfono antiguo, el teléfono a disco. Entonces, me vio y estaba tan contento que me lo mostró y me decía: ‘mirá…”, y hacía girar el disco con los números, era una cosa fantástica. Un libro, un descubrimiento”.La posibilidad de organizar una Feria del Libro con las características que tendrá esta propuesta, surgió a partir de una de las visitas a la Secretaría de Cultura en Paraná. “Ahí nos enteramos que por razones presupuestarias y demás, no iba a estar presente este año la provincia de Entre Ríos en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y nos preguntaron si estábamos dispuestos a organizar nosotros alguna feria de envergadura”, contó Castillo.Así fue como la Municipalidad de la “Ciudad de los Poetas” comenzó a organizar el gran evento que se realizará la semana próxima.“Se inició invitando a pequeñas editoriales, charlando con amigos escritores y demás, donde también descubríamos muchísimas ganas, muchísima avidez por este tipo de eventos. Y una cosa importante para destacar: venimos trabajando prácticamente desde el inicio de la gestión con la República Oriental del Uruguay, porque tenemos muchísimos lazos, estuvimos haciendo intercambios de diferente tipo, pudimos llevar una murga durante la época del carnaval. Después trajimos a una cantante uruguaya, que fue quien cerró los corsos Matecito. Y teníamos planificada una serie de eventos culturales y deportivos para todo el año, prácticamente”, expresó el funcionario. Y comentó que el año pasado fue invitado a participar en la Feria del Libro de Fray Bentos. “Una feria muy bonita, muy modesta, pero con ese espíritu de feria. Y por supuesto, los invitamos. Inmediatamente estuvieron dispuestos a sumarse a la nuestra”.Castillo destacó que “en eso estuvo muy comprometida la gente del Centro de Residentes Uruguayos, Julio Almeida y Miguel Quiroga. Ellos hicieron contacto con algunos escritores de la República Oriental, algunos que ya viven en Entre Ríos y otros que siguen viviendo allá”. Además, teniendo en cuenta que para esta gestión, las áreas de Cultura y Turismo están estrechamente conectadas, Castillo y el presidente del Consejo Mixto de Turismo, Fernando Zubillaga, realizaron una gira periodística por las ciudades de la costa del Uruguay, “y realmente fue impresionante la recepción que tuvimos en cada lugar donde llegábamos. Teníamos a todo el periodismo dispuesto a hacer entrevistas. Estaban muy felices de que se pudieran reencauzar las relaciones carnales que, lamentablemente, estaban muy lastimadas”, contó.Sumado al acento que la Feria quiere darle a la relación del libro con el público infantojuvenil, uno de los ejes importantes es la reunión de los escritores galardonados con el Premio Fray Mocho. “El Fray Mocho, recordemos, es el premio literario más importante de la provincia. Y yo me animaría a decir que es del país, por la calidad de la gente que ha sido premiada y por el premio que da. Desde el punto de vista económico, es una pensión vitalicia al mérito. No hay otro premio que lo supere, por lo menos, en un nivel nacional. Y nunca se los había convocado”, mencionó Castillo. “Empecé a llamar por teléfono a uno, a otro, se llamaban entre ellos. Tenemos 15, 20 Fray Mocho que van a estar presentes en Gualeguaychú, con muchas ganas de intercambiar ideas, de seguir generando cosas. Lamentablemente, hay muchos grandes de la literatura entrerriana que ya fallecieron”, marcó y destacó a quienes considera “los mejores poetas que tenemos en la literatura contemporánea entrerriana, como es Miguel Ángel Federik, Juan Meneguín, Ricardo Maldonado y muchos más; como los jóvenes poetas locales: Carla Olivera y Pamela De Batista. Y viene también Francisco Senegaglia, que va a plantear un tema para debatir en una mesa abierta sobre cultura entrerriana, cosa que me parece fundamental. Cómo podemos hacer para que, como primera etapa, se acerque más a los chicos a los libros en la escolaridad. Y la segunda, que también ese contacto sea con libros de autores entrerrianos. Entonces, que los libros nuestros, que los libros de los autores entrerrianos lleguen a las escuelas, se lean en las escuelas y tomen contacto con otra realidad. La literatura, si bien es universal, no deja de perder nunca su origen y su cultura local. Son muchos temas a trabajar y me parece que este va a ser el primer encuentro de muchos, eso espero. Y una ansiada foto de esos premios Fray Mocho en la casa de Fray Mocho, que muchos no conocen”.El subsecretario de Cultura adelantó el programa de actividades que se va desarrollar en las distintas salas. Por ejemplo, el viernes 12, a las 14,30 horas, se inaugurará la Feria del Libro, cuyo lema es “Leer es poder”, en el salón Gervasio Méndez. A las 15, en el Teatro del Puerto - que será la sala “Olegario Víctor Andrade” - se realizará la presentación de los escritores que obtuvieron el Premio Fray Mocho.Pero en realidad, la Feria comienza el jueves 11. A las ocho de la mañana se iniciará el armado de los más de setenta stands. Cabe destacarse que vendrán libreros y editoriales de distintos lugares de Argentina y Uruguay.El jueves está dedicado a las infancias. Habrá un salón especial que lleva el nombre “Pipo Pescador”. Castillo contó que se pusieron en contacto con el famoso gualeguaychuense que actualmente vive en Alemania. “Pipo, enterado de esto, comunicado a través de su hermano, Mario, se puso a disposición para lo que necesitáramos. Le pedimos que nos hiciera las invitaciones. Nos mandó tres invitaciones grabadas. Nos autorizó a que utilizáramos todo su material, como la Marcha de Gualeguaychú que él escribió. Nos dijo: ‘tienen toda la libertad para usar todo mi material, de hacer todo lo que quieran'. Y cuando le propusimos o le pedimos permiso para usar su nombre para el salón de infancias, no solamente que nos autorizó, sino que se sentía honrado de que lo hiciéramos”, relató Castillo. En ese salón habrá espectáculos infantiles de todo tipo, todos los días; desde obras de teatro, personajes a cuentacuentos. La idea que prevalece es que los chicos jueguen, lean y se diviertan.La sala mayor llevará el nombre de “Gervasio Méndez”. La actividad, el viernes 12 comenzará a las 11 de la mañana, con diferentes atractivos. En ese salón, a las 16.30, actuará un coro de niños de Urdinarrain. Y a las 19, cantará el joven solista César Cabellino, mientras que el cierre estará a cargo de Dos Trovadores, un excelente dúo de artistas locales.El sábado 13, simultáneamente a lo que pasa con los Fray Mocho y sus presentaciones en la sala “Olegario Víctor Andrade”, habrá nuevas presentaciones de libros en los stands y en el escenario principal, que va a estar montado también dentro de los Galpones. A las 17 horas, se presentará la obra Notre Dame, una historia adaptada de Ruyina Abraham, para niños, en tres dimensiones; a las 20 horas va a cerrar la jornada Thomas Spagnol, que participó en La Voz Argentina y forma parte de la banda “El Castillo de Eloisa”.En el último día de la Feria del Libro - domingo 14 - se presentará, a las 17 horas, “El principito”, adaptación de Rogelio Fuentes, en tanto el cierre será a toda banda con el exitoso grupo local “La Imaginaria”.Durante esa jornada, entre los autores que se presentarán en la feria, estará Esteban Valdés, hijo del reconocido actor Ramón Valdés, conocido por su inolvidable papel de ‘Don Ramón’ en “El Chavo del Ocho”, presentando un libro que promete desvelar aspectos poco conocidos de su padre.En el Salón Gervasio Mendez, el mismo domingo, Espacio Editorial Palo Santo, en el horario de 11 a 12, presentará a Emilia Villalba, con "Memorias de un perro echado al sol"; a Melina Montenegro, con "La resonancia del fuego"; a Carlos Peralta, con "Imagen" y a Martin Pucheta, con "Yoeta"La Feria del Libro 2024, en su propuesta amplísima, suma a la Microrregión Pueblos y Aldeas del sur entrerriano. “Algunas de las localidades que tienen escritores, van a presentar sus libros. Otros que no tienen escritores, van a presentar parte de su cultura, sus cosas”, explicó el funcionario.Además de puestos gastronómicos, esta Feria tendrá una pista de hielo, que a diferencia del resto de las propuestas que son todas libres y gratuitas, su uso tendrá un costo.