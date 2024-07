Eligieron a miembros del Plenario del Observatorio Provincial de Discapacidad

Designaron a Fernanda Carmona y a Marianela Rhul como coordinadora y subcoordinadora, respectivamente, del Plenario Permanente del Observatorio Provincial de Discapacidad; el organismo funciona bajo la órbita del Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI).“Es una ardua tarea la de hacer respetar los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad”, sostuvo ala coordinadora del Observatorio, Fernanda Carmona. Y agregó: “El trabajo del Observatorio es observar y difundir los derechos que tenemos las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida diaria, en función de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.“El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es la principal herramienta que tenemos para acceder a cada uno de los derechos, como la cobertura médica de las prestaciones, por eso hacemos hincapié en la importancia que tiene el obtenerlo”, remarcó.En relación al acceso al trabajo, Carmona repasó que “debería cumplirse un 4% de cupo laboral en el Estado y un 5% en el ámbito privado, pero no se cumple”.Marianela Rhul, quien fue designada como subcoordinadora, sostuvo: “Ser parte del Plenario es una herramienta más, un lugar más desde cual podré seguir luchando para ser voz de aquellas personas a las que queremos acompañar, porque cualquier tarea en discapacidad es muy solitaria”. “Conformar el Plenario es una gran herramienta porque seremos nexo entre las familias que atraviesan alguna discapacidad y el Estado”, ponderó la Licenciada en Psicopedagogía, quien también es parte del área municipal de Discapacidad de Colonia Avellaneda.En la oportunidad, una estudiante de Abogacía no vidente de 22 años, reveló: “La accesibilidad desde lo edilicio hasta los materiales de estudio son cuestiones a mejorar porque quizás quienes no atraviesan una situación de discapacidad, no lo detectan”. Ana bregó para mejorar esas cuestiones a través del Plenario. “Las personas con discapacidad no somos una minoría, sino que somos parte de la sociedad y debemos tener las mismas oportunidades para acceder a puestos laborales y distintos niveles educativos”, cerró.