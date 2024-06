Realizaron taller de alimentos y cocina saludable en LEADI

La Liga Entrerriana de Ayuda a personas con Diabetes (LEADI) organizó un taller de alimentos y cocina saludable. La actividad estuvo a cargo de la licenciada Patricia Frías, especialista y educadora en diabetes, quien compartió conocimientos y recomendaciones sobre cómo mantener una alimentación equilibrada.La licenciada Frías explicó a: “LEADI se orienta a aquellas situaciones o condiciones con diabetes y sus asociaciones, como la celiaquía, pero también estamos abiertos a la comunidad porque el sobrepeso puede estar relacionado con la diabetes. Aquí pueden aprender a tratarlo”.En el taller se preparó un guiso de mondongo, un plato que, según la especialista, es saludable si se sigue un criterio adecuado. “Las comidas saludables tienen un criterio. Ser saludables significa que debemos comer dentro de las 24 horas del día los siete grupos de alimentos: verduras, frutas, cereales, carnes, lácteos, aceites, azúcares y agua. En nuestro plato debe estar presente todo esto”, señaló Frías.La especialista destacó la importancia de controlar las calorías y porciones en la alimentación diaria: “Este guiso, a pesar de las calorías, está dentro de lo recomendado para una persona en su plato diario, que son alrededor de 315 calorías. Si le sumas el postre, se va a 400 calorías. Un plato, tanto al mediodía como a la noche, puede ser entre 450 y 550 calorías dependiendo de la persona”.Frías también abordó el tema del etiquetado de alimentos y su importancia para las personas con diabetes: “El tema del etiquetado es más que nada para que la gente sepa que hay alimentos en los cuales las personas con diabetes no saben que contienen azúcar. Entonces, eso es un buen dato porque a partir de la presentación de los octógonos, nos informa si tiene azúcar agregado, también las cantidades de grasa y fibra; lo importante es que una persona con diabetes elija alimentos que tengan fibra”.Consultada sobre la prevención de la diabetes y la influencia de las condiciones emocionales, explicó: “Muchas veces, las personas con diabetes tipo uno, que son muy delgadas, desarrollan esta situación por una presión, como la muerte de alguien o perder el trabajo, aunque son los menos. También está la diabetes tipo dos, que es hereditaria y tiene una característica de sobrepeso”.Para prevenir la diabetes, recomendó: “Mantenernos en peso. Si estamos un poquito pasados, hay que hacer actividad física y comer saludable”.La especialista también brindó consejos sobre cómo llevar una alimentación saludable: “Medio plato debe tener verduras y en la otra porción un bife o pollo, y para completar con la parte del almidón, puede ser papa, arroz, fideos, ñoquis, etc. Esas porciones tienen que estar controladas. Y en el postre, una fruta”.Al ser consultada sobre las diferencias entre la alimentación normal y la de una persona con diabetes, afirmó: “No hay mucha diferencia. En general, es la misma. Lo único que le sacamos es el azúcar. Todos debemos comer medio plato de verduras porque estas te sacian. Por ejemplo, aquí tenemos un plato de guiso y medio plato de verduras porque si no, me voy a comer dos platos de guiso”.