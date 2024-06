Concordia tuvo una ocupación hotelera del 75% durante el fin de semana XL

Foto 1/2 Foto 2/2

Desde la dirección del Observatorio Turístico, dependiente de la Subsecretaría de Turismo, se realizaron diversos relevamientos en puntos estratégicos como KM 248, Parque San Carlos, durante las salidas del Bus Turístico y también mediante la colaboración y compromiso de prestadores de servicios privados que brindaron información relevante de la actividad.



Es así que podemos conocer cómo se ha comportado la actividad durante este breve receso, previo a vivir las vacaciones de invierno. La experiencia del bus turístico contó con más de 100 personas que conocieron la ciudad a través del circuito tradicional del destino “Tierra Mágica de El Principito”. A través de las mediciones realizadas, sobresalen comentarios sobre lo que disfrutaron dichos visitantes, como ser: “la maravillosa historia del escritor de El principito que no la conocía y todos los datos que nos contaron de la ciudad me sorprendieron mucho” y “muy interesante toda la información de contexto, para entender la realidad de Concordia. Nos vamos muy satisfechos”.



Entre los visitantes que llegaron, se destacan aquellos provenientes de los principales centros emisores como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y de localidades de Entre Ríos. Algunos más lejanos como La Pampa, Río Negro o Misiones y a nivel internacional recibimos turistas de Uruguay, Venezuela, Estados Unidos y Alemania.



Las experiencias más elegidas destacaron conocer historia y cultura local a través de recorridos que incluyeron el Parque y Castillo San Carlos - el cual recibió más de 660 visitantes- ; los museos de la ciudad y el Naranjal de Pereda con una charla histórica natural que contó con gran concurrencia.



Los viñedos, bodegas y establecimientos de turismo rural fueron otros de los productos destacados durante el fin de semana. Más de 100 personas vivieron la experiencia con degustación ofrecida por los emprendimientos vitivinícolas locales permitiendo a los visitantes, conocer la actualidad y su contexto histórico sobre la producción de la zona.



Las actividades de bienestar más destacadas se enmarcaron en torno al Día Internacional del Yoga ofreciendo experiencias de meditación, charlas motivacionales, termalismo y naturaleza a lo largo y ancho de toda la ciudad. Relacionado al bienestar, el termalismo fue otro de los atractivos que continúa atrayendo a una importante cantidad de turistas y visitantes, a través de los complejos con que cuenta la ciudad.



Asimismo, Concordia fue sede de multiplicidad de eventos deportivos en los que se destacaron el Torneo Provincial de Patín, el Campeonato Entrerriano Femenino de Básquet y el Concordia Padel Master.



La pesca no queda exenta de esta diversidad de productos que pudo ofrecer Concordia ya que, se vivieron intensas jornadas de esta atrayente actividad en el río Uruguay durante los cuatro días de receso.



Otros atractivos del destino, es la variada oferta gastronómica, que permitió el disfrute de nuestros sabores regionales, muy reconocidos por los turistas y residentes.



El Centro de Información Turística (CIT), fue el punto estratégico para conocer las actividades para realizar durante todo el fin de semana y concretar las reservas para las actividades previstas.



Finalmente, con una ocupación hotelera del 75%, la ciudad vivió un fin de semana positivo para la actividad turística.