Más de 1.600 chicos participan de torneo de fútbol en Paraná

La Asociación de River Plate de Paraná lleva adelante un torneo desde el viernes hasta el domingo. El mismo se desarrolla en el Complejo Chapino y participan 1.600 chicos de diferentes categorías.Uno de los organizadores, señaló a Elonce que “la jornada comenzó el sábado, sigue hoy hasta las 17 horas y finaliza este domingo”“Somos una gran familia y todo se puede lograr porque juntos trabajamos codo a codo. Es un mundo aparte, vienen padres, abuelos y tíos a ayudar. Como papá es una alegría esto y es importante que no apuren los procesos de cada niño. Yo cometí ese error y me arrepiento mucho, todo lo que tiene que llegar va a llegar a su tiempo”, expresó.Elonce dialogó con los niños que participan del torneo y todos pusieron en relevancia la importancia de “compartir con amigos”. Además, contaron de sus sueños con el deporte.“El técnico me eligió capitán, sueño con llegar a primera, poder jugar en River y estar en la Selección Argentina”, dijo un niño de 12 al destacar que su pasión es el fútbolEn tanto, otro niño valoró el sacrificio que realizan todos los fines de semana para llevarlos a jugar. “Vienen, pagan la entrada y nos siguen a todos lados. Es muy lindos verlos alentando”, mencionó.Otro jugador de Club Don Bosco se mostró muy feliz y destacó que “el fútbol es lo más hermoso del mundo. Sueño con ganar un mundial”. Asimismo, aseguró que lo más lindo es compartir con sus amigos esa hermosa pasión.Un niño, Benjamín, contó que “el fútbol es todo. Cuando me pongo la camiseta del club me siento el mejor del mundo”.“Ser arquero es difícil, mi ídolo es el Dibu Martínez, sueño ser como él y llegar a la Selección Argentina”, señaló otro jugador al resaltar que el equipo es exigente.“Siempre me gustó el fútbol y venir a los torneos es lo que más me gusta. Jugar en primera es lo más deseo”, expresó un niño.“Quiero jugar en Boca y para mí lo más importante es compartir con mis amigos, aunque espero convertir un gol”, valoró un nene categoría 2012.“Perder no es lindo, pero se aprende, hacemos una autocrítica y valoramos cada partido porque nos divertimos y compartimos”, expresó un niño Benjamín.“Vengo a alentar a mis amigos, yo no juego hoy pero me gusta estar acá”, expresó al sostener que “sueño con ganar algo con todos mis compañeros”, cerró.