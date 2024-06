Alcohólicos Anónimos celebró 50 años de la llegada a Paraná

Este año marca el 50 aniversario desde que Alcohólicos Anónimos llegó a la Iglesia San Miguel de Paraná. Para conmemorarlo, los integrantes se reunieron para compartir lecturas y reflexionar sobre su camino hacia la sobriedad.Uno de los miembros compartió con: “Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser parte es el deseo de dejar la bebida”.El objetivo principal del grupo es mantenerse sobrios y brindar apoyo a otros alcohólicos en su camino hacia la sobriedad.Sobre los inicios de Alcohólicos Anónimos en Paraná, el entrevistado comentó: “Comenzamos reuniéndonos en el hospital de niños y luego nos trasladamos al colegio Don Bosco. Este grupo en particular cumple 29 años en octubre, y celebraremos este hito con un aniversario”.Es importante destacar que Alcohólicos Anónimos ofrece un programa gratuito basado en los 12 pasos para la recuperación. Aunque no tiene fines de lucro y no es religioso, tiene un carácter espiritual que guía a sus miembros en su proceso de rehabilitación.El entrevistado también extendió una invitación abierta a aquellos que deseen unirse: “Los esperamos los lunes, miércoles, viernes y sábado de 19 a 21 horas para ser parte de nuestra comunidad y encontrar apoyo en su camino hacia la sobriedad”.