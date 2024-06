Aluani presentó la edición 2024 del Senado Juvenil en Concepción del Uruguay

Inscripción al Senado Juvenil



Acompañada por las coordinadoras del Senado Juvenil, Claribel García y Eugenia Alasino, la vicegobernadora Alicia Aluani encabezó el acto de presentación de la Edición 2024 del Senado Juvenil en la Escuela Nº 4 "Benigno Teijeiro Martínez" de Concepción del Uruguay.Estuvieron presentes el intendente José Lauritto y la viceintendenta Rossana Sosa Zitto; el senador por el departamento Uruguay, Martin Oliva; el diputado provincial Silvio Gallay; la directora Departamental de Escuelas, Marina Pagani; entre otras autoridades. El objetivo de la actividad es dar a conocer y promover la inscripción al programa educativo en diversas localidades entrerrianas.Al hacer uso de la palabra, la vicegobernadora expresó: “Agradezco la generosidad y la calidez con la que me reciben siempre, en este caso en Concepción del Uruguay, el intendente y la viceintendente, diputado, senador, autoridades educativas. Me encanta que, de distintos colores políticos, se reúnan porque precisamente el Senado Juvenil aúne y reúne distintas condiciones, y una de ellas es que a lo largo de los años ha superado las distintas gestiones”, remarcó Aluani tras considerar que el Senado Juvenil es “una herramienta útil y muy importante para todas las escuelas de cada punto de nuestra provincia”.En esta línea, Aluani valoró el rol de los docentes destacó la “acción conjunta” con los alumnos: “El Senado Juvenil es el lugar en donde los jóvenes van a aprender no solamente la tarea legislativa, sino también van a entrar en el mundo de la política, van a tener las herramientas necesarias para poder desarrollarse y lograr los objetivos que se plantean en cada uno de los proyectos”, dijo al tiempo que agregó: “No hay nada más lindo que tener un proyecto del lugar donde viven, donde nacieron, poder mejorar la calidad de vida de los habitantes”.Asimismo, recordó que desde el Gobierno provincial “apuntamos a la educación como eje fundamental, porque es una de las herramientas que tenemos para nutrirnos y salir adelante como sociedad”. Y dirigiéndose a los estudiantes presentes, Aluani manifestó: “Quiero que pongan todos sus esfuerzos, que sepan que ustedes son el futuro. Así que los invito a que se sientan parte de este Senado Juvenil”.A su turno, el intendente Lauritto agradeció la presencia de la vicegobernadora y valoró la importancia de participar del programa del Senado Juvenil que ya tiene 32 años de ejecución.“A quienes nos tocó vivir esta experiencia, el Senado Juvenil es una instancia que permite reconocerse y conocer todos los departamentos, presentar cuáles son las ideas, las propuestas y los sueños, es el sentido de este programa”, remarcó el jefe comunal al tiempo que destacó el espacio de participación que genera este programa educativo tan importante de la provincia.Seguidamente, el senador Oliva expresó su beneplácito por compartir la actividad y dijo: “Nosotros trabajamos codo a codo en el Senado, por eso es tan importante que ustedes participen y acepten este convite que hace la vicegobernadora”. “Desde esta ciudad te saludamos Alicia, te damos la bienvenida. Ojalá salga algún proyecto de nuestra ciudad, yo los voy a ayudar a que peleemos en el buen sentido para que sigamos distinguiéndonos como somos los que aportamos al desarrollo de esta provincia”.Luego, la directora Departamental de Escuelas, Marina Pagani, agradeció la presencia de todos y destacó la importancia del programa educativo del Senado Juvenil.Durante su discurso, se refirió al Plan de Educación 2023-2027, que se enmarca en la Ley 26.206 y en la Ley 9.890. “La capacitación docente es otro de los ejes que va a tener gran incidencia en lo que significa el plan educativo, así que los invito a invitar a otros compañeros a participar, porque esto realmente es importante, es trascendente para la vida de los jóvenes, para la vida de los adolescentes y de los jóvenes grandes hasta 20 años. Es entre 13 y 20 años, por lo tanto, es una franja etaria muy interesante para poder trabajar proyectos, que son los proyectos comunes, a veces los proyectos de todos los días, que se transforman en grandes proyectos”, afirmó.Por su parte, Claribel García, una de las coordinadoras del Senado Juvenil, recordó que el programa educativo que depende de la Vicegobernación de Entre Ríos, tiene más de 30 años de historia ininterrumpida en nuestra provincia.“Nosotras lo ponemos en valor porque significa que ha trascendido no solo a muchas gestiones y gobiernos, sino también a muchas generaciones de jóvenes y extranjeros que se han formado y que han iniciado su participación política y también su reconocimiento de derechos a través de este programa”, aseveró.Y continuó: “Hoy quiero agradecer la presencia de los estudiantes, de sus docentes, también de las autoridades locales, departamentales, provinciales que se acercaron a escuchar esta presentación, que nos están acompañando, pero también quiero pedir el compromiso de que junto a nosotras sean replicadores de este programa que es tan importante, que es una herramienta educativa central para los jóvenes, que también es pionera en el país porque no existe otro programa como este en ninguna provincia, que tenemos que revalorizarlo, cuidarlo y comprometernos todos para que siga creciendo”.En este sentido, García agradeció especialmente a la vicegobernadora, que está al frente del despliegue territorial de esta edición 2024, “que esperamos contar con muchas inscripciones y muchas propuestas del Departamento Uruguay”.Para formar parte del Programa, el docente responsable debe inscribirse en el siguiente enlace: https://senadojuveniler.gob.ar/inscripcion/ y deberá postular a un/a alumno/a como senador/a juvenil titular y a otro/a alumno/a como suplente. Los anteproyectos pueden abordar problemáticas relacionadas con la salud, educación y cultura, medio ambiente, seguridad, desarrollo económico, turismo, derechos humanos y deportes.Para más información, ingresar a https://senadojuveniler.gob.ar/ o comunicarse a senadojuveniler@gmail.com , 3434208184 (teléfono) o 3436126036 (WhatsApp).