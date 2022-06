Califican como “positivos” a los primeros resultados del programa Separá

El inicio de la doble contenerización y separación de residuos en el macrocentro permitió aprovechar mejor el material recuperado en la planta de clasificación, informaron fuentes municipales en el marco del programa "Separá", uno de los ejes del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) que implementa la Municipalidad de Paraná.Se invita a los vecinos que aún no lo han hecho a sumarse. Además, se recuerda que es fundamental la colaboración de todos para que el plan resulte, generando un beneficio para el ambiente y la ciudad.La iniciativa tiene dos objetivos principales: reducir la cantidad de residuos que se producen en Paraná y colaborar con la tarea de los recuperadores urbanos, facilitándoles un recurso de mayor calidad.A una semana de su implementación, la Municipalidad y la Cooperativa Nueva Vida evaluaron positivamente los primeros días de la separación de residuos. El primer objetivo de disponer los contenedores en tiempo y forma, y en los lugares establecidos, fue alcanzado.“Hemos tenido un resultado esperado, mejoró mucho el aprovechamiento del material y la capacidad de recuperación en aproximadamente tres veces de un circuito ordinario”, señaló el subsecretario de Ambiente y Acción Climática, Facundo Varrone.“Esperábamos un funcionamiento bueno que con el tiempo se va a ir perfeccionando. El paranaense tiene que hacer un cambio de hábito y esto es un proceso cultural que lleva práctica y se logra con el tiempo”, reflexionó Varrone.Desde la Cooperativa Nueva Vida se mostraron conformes con el desarrollo de la acción. Susana Zárate, su presidenta, sostuvo que el balance de la primera semana "es positivo, la gente está tomando conciencia y se vio que en estos primeros días hubo muy buena separación de los residuos”.Vecinos, comercios, oficinas y quienes circulen por la zona deben separar sus residuos y depositarlos en los contenedores correspondientes. Los camiones harán la recolección en forma diferenciada y luego los recuperadores urbanos les darán valor, transformándolos en sustento para sus familias.En contenedores verdes va lo Reciclable (plástico, metal, papel, tela, cartón, vidrio, todo este material limpio y seco).En contenedores azules lo No Reciclable, que incluye materiales orgánicos como yerba, estiércol, verduras, restos de comida o café y materiales inorgánicos no reciclables como los residuos sanitarios (por ejemplo toallitas sanitarias o pañales).El sector donde se ubica la doble contenerización está comprendido por: Avenida Laurencena, Avenida Ramírez, Bulevar Racedo y Catamarca. Dentro del mismo se encuentra la mayor densidad poblacional de la ciudad.