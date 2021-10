La Sinfónica de Entre Ríos se presentará el sábado 16 en el CPC en Paraná

Sobre la reserva de entradas

Streaming y radio

Acerca de Ezequiel Silberstein -Director

Sobre Laureano Bruno –Pianista

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, realizará un nuevo concierto de manera presencial en el CPC (San Martín 15) bajo la dirección de Ezequiel Silberstein como Director invitado. Acompañará también como solista invitado el pianista Laureano Bruno. Se interpretarán obras de Richard Wagner, Obertura de Los Maestros Cantores; de W. A. Mozart, Concierto para Piano No. 9 K. 271; y de Robert Schumann, Sinfonía No. 4 Op. 120 con un cuerpo orquestal reducido por cuestiones sanitarias.La actividad se encuentra regulada por protocolos sanitarios y por tanto la asistencia de público es reducida. La entrada es gratuita pero con reserva. Se remarca el uso de tapaboca-nariz-mentón, seguir las recomendaciones de higiene preventivas y mantener la distancia social.A partir de este lunes 11 de octubre a las 9 horas a través del formulario en el siguiente link se pueden solicitar y aguardar la confirmación: https://www.eventbrite.com.ar/e/la-sinfonica-en-el-centro-provincial-de-convenciones-tickets-185873020207 Este concierto se realiza con apoyo y en coproducción con el Instituto del Seguro de Entre Ríos; y es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el IAPSER Seguros.De acuerdo a los protocolos vigentes por la pandemia Covid-19 se aumentó la capacidad de asistentes a 300 personas. Quienes asistan deberán: presentar su entrada virtual desde su celular o impresa; presentarse a las 20 hs para poder cumplir con los protocolos; si por cuestiones personales no se puede asistir se agradece dar la baja de la entrada para que otras personas puedan asistir. Se recuerda también que una vez comenzado el concierto, no se podrá acceder a la sala, por lo tanto las butacas disponibles se otorgarán a las personas que estén en lista de espera y presentes en el CPC. Por consultas escribir a eventos@centrodeconvenciones.com.ar El concierto comenzará a las 20:30 hs y se transmitirá por streaming a través del canal oficial de YouTube Cultura Entre Ríos y la cuenta de Facebook de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. También se podrá escuchar en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional Gral. Urquiza, FM 96.7 Nacional Clásica, y a través de Diputados Radio hcder.gov.arDesde 2018 se desempeña como Regente y Director Musical de la Academia Orquestal del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y como Profesor de la Cátedra de Dirección Orquestal en la Universidad Nacional de las Artes. Fue Director Musical Asistente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires entre 2017 y 2019. Entre sus actividades para la Temporada 2021 se destacan sus conciertos junto a la Orquestas Filarmónica de Buenos Aires, Filarmónica de Mendoza, Sinfónica Nacional Argentina y su regreso junto al Ballet Estable del Teatro Colón al frente de la dirección musical de "La Bella Durmiente" de P.I.Tchaikovsky. A su vez, grabará el album sinfónico "Futurología Arlt" de Fito Paez. Ha sido premiado recientemente con un premio Grammy de la Academia Norteamericana de grabación y dos premios Grammy Latinos por la dirección de la Nashville Recording Orchestra en el album "La Conquista del Espacio" del cantautor argentino Fito Paez. Se destacan entre los últimos años su debut en el Carnegie Hall de Nueva York dirigiendo el Concierto Sinfónico de Fito Páez, su debut en Ballet dirigiendo "El Lago de los Cisnes" cerrando la Temporada 2019 del Teatro Colón, su concierto en el ciclo de Abono de la Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón, el estreno latinoamericano de la ópera "El Principito" con música de Rachel Portman en el Ciclo de Ópera de Cámara del Teatro Colón, su debut frente a la Orquesta Sinfónica del SODRE (Uruguay) y su debut frente a la Orquesta Sinfónica de Curitiba (Brasil). Es Licenciado en Artes Musicales, con especialización en Dirección Orquestal, de la Universidad Nacional de las Artes, donde estudió bajo la tutela del Maestro Mario Benzecry. Continuó sus estudios en la Escuela de Música "Buchmann-Mehta" de la Universidad de Tel Aviv, Israel, con el Maestro Yoav Talmi, graduándose con honores de la Maestría en Dirección Orquestal. Recibió la Beca de Excelencia y la Colton Foundation Scholarship por su sobresaliente desempeño (2015- 2016). Otros galardones incluyen la beca "Teresa Grüneisen" (2014) y la del Fondo de Becas de Mecenazgo Cultural (2015), otorgadas por el Mozarteum Argentino. Participó activamente en diversas Masterclasses con los Maestros Zubin Mehta (Israel), Benjamin Zander (Royal Northern College of Music, Reino Unido), Matthias Pintscher (Lucerne Festival Academy, Suiza), Guillermo Scarabino (ISA Teatro Colón, debut en dicho teatro), Johannes Schlaefli (International Summer Academy, Bulgaria) y Fabián Panisello (DaMus). Aparte de los organismos ya mencionados, trabajo junto a la Sinfónica Provincial de Santa Fé, Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, Estable del Teatro Argentino de La Plata, Sinfónica Provincial y Coro Estable de Bahía Blanca, Sinfónica Juvenil Nacional "José de San Martín", Orquesta de Cámara Municipal de Rosario, Filarmónica de Mendoza, Ensamble Sinfónico XXI junto al cantautor israelí Idan Raichel y Elena Roger, Ensamble Écoute en la Cité Internationale Universitaire de Paris, Sinfónica y Coro de la Universidad Nacional de Tucumán, Sinfónica Nacional Checa en Praga para la grabación de música de película, Sinfónica de la Escuela de Música "Buchmann-Mehta", en reiteradas ocasiones, al Meitar Ensemble de música contemporánea en Israel y a la Estable de Tucumán, en el seminario de cuerdas en la Escuela de Música "Buchmann-Mehta" en Tel Aviv. Entre 2010 y 2014 fue Director Practicante y Adjunto de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional "José de San Martín". Trabajó como Director Asistente del Maestro Kent Nagano frente a la Orquesta Filarmónica Estatal de Hamburgo en sus presentaciones en el Teatro Colón (2016), del Maestro Evelino Pidò en la producción de La Traviata con puesta de Franco Zeffirelli (2017) y del Maestro Enrique Arturo Diemecke en la producción de Pelleás et Melisande en el Teatro Colón (2018). Previamente, trabajó como Maestro preparador de la Orquesta de Cámara de Israel (2015) y de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata de la UNAM para la presentación mundial del disco "Canciones para Aliens" de Fito Páez en Ciudad de México (2011). Colabora frecuentemente con el compositor y pianista Leo Sujatovich. Dirigió la grabación de su obra "Las Ilusiones Argentinas", disco ganador del Premio Gardel, Mejor Album de Música Clásica 2018. Nació en Buenos Aires, Argentina, en Junio de 1986. A los 6 años comenzó sus estudios de Piano con su abuela, Pichona Sujatovich, y continuó su formación con Violeta de Gainza, Juan Carlos Figueiras, Nicolas Guerschberg y Carmen Pepe.Laureano Bruno es un pianista de Victoria, Entre Ríos. Desarrolla sus estudios pianísticos en las ciudades de Paraná, bajo la dirección de Graciela Reca, y en Buenos Aires con Aldo Antognazzi. Es Profesor y Licenciado en Piano egresado de la Universidad Nacional de Rosario y se encuentra finalizando la carrera de Licenciatura en Composición en la misma Casa de Estudios.En el 2014 fue premiado con una beca por parte de Cancillería Nacional que le permitió estudiar con el Maestro polaco Andrzej Jasinski en la Internationale Sommerakademie de la Universidad Mozarteum en Salzburgo, Austria. Ese mismo año obtuvo el Primer Premio del Concurso Nacional para Jóvenes Intérpretes que realiza la Asociación Mozarteum Santa Fe Filial Salzburgo.Logró el primer lugar en la Orden de Mérito del Concurso de Becas Estímulo para Intérpretes Destacados de la Escuela de Música de la UNR en las tres ediciones en las que se presentó. En 2019 consiguió el Primer Premio del II Concurso de Piano de la Universidad Provincial de Córdoba y ganó el Primer Premio del Quinto Concurso de Intérpretes de Música Clásica "Dr. Tilo Rajneri" organizado por el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y la Fundación Cultural Patagonia, que le permitirá actuar como solista junto a la Orquesta Sinfónica de Río Negro.Ha tomado clases con destacados pianistas y maestros como Boris Giltburg, Kotaro Fukuma, Ezequiel Spucches, Pía Sebastiani, Eduardo Delgado, Daniel Rivera, Alexander Panizza.Ha tenido oportunidad de brindar recitales en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires (Capital Federal); la Biblioteca Nacional "Mariano Moreno" de Buenos Aires (Capital Federal); la Usina del Arte de Buenos Aires (Capital Federal); el Auditorio Beethoven de Buenos Aires (Capital Federal); el Museo de Arte Hispanoamericano de Buenos Aires (Capital Federal); el Espacio Cultural Universitario de Rosario, Santa Fe; el Museo Castagnino de Rosario, Santa Fe; el Banco Macro de Rosario, Santa Fe; la Sociedad Italiana de Rosario, Santa Fe; el Teatro Municipal de Santa Fe; el Centro de Convenciones de Villa La Angostura, Neuquén; el Teatro 3 de Febrero de Paraná, Entre Ríos; la Universidad Católica de Paraná, Entre Ríos; el Centro Cultural de Convenciones "La Vieja Usina" de Paraná, Entre Ríos; la Agrupación Cultural de Victoria, Entre Ríos; la Biblioteca Popular de La Paz, Entre Ríos; entre otras salas de nuestro país, y en la Sala Bösendorfer de la Universidad Mozarteum de Salzburgo, Austria.Con el fin de difundir el repertorio pianístico en su ciudad natal ha trabajado en la puesta en valor del piano Steinway & Sons de la Agrupación Cultural Victoria, organizando el Ciclo Victoria al Piano con pianistas y músicos nacionales e internacionales. El dinero recaudado fue para su puesta a punto y arreglo.