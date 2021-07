Arte y concientización: mural para alertar contra la violencia institucional

Camila Del Río.

“Pintamos un mural en el marco de una ley que tiene que ver con la violencia institucional. Aún no ha sido aprobada. Se está haciendo esta actividad a lo largo y ancho del país, con esta misma temática, aplicada en cada territorio. En este caso es contra las violencias al colectivo LGBTQ+. Lo hacemos desde la alternativa del `cómo queremos vernos’: libres y en la calle”, aseveró aEl mural “será acompañado por un letrero con un número de teléfono, para que puedan comunicarse, si conocen algún caso de violencia institucional”, detalló.La violencia institucional “tiene que ver con las violencias que se sufren día a día, y no solamente en la calle, sino cuando vas a un hospital, o a la policía o el Estado cuando no te tiene en cuenta”, indicó.El martes comenzaron con la tarea y debió suspenderse la acción por las inclemencias del tiempo, aunque estimaban que este viernes lo culminarían al mural. “Esta es una jornada de equipo, con compañeras muralistas de la ciudad”, mencionó.