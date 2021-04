Entre Ríos impulsa acciones en el mes de la actividad física

La Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación (CGE) y la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas no transmisibles del Ministerio de Salud, promueven actividades para toda la comunidad educativa con el fin de generar reflexión y toma de conciencia acerca de la importanEn el marco de la unidad pedagógica 2020-2021, se establece al mes de abril como el de la actividad física y salud. En esa línea, el concurso organizado por educación y salud Me cuido, Te cuido, Nos cuidamos, tiene como objetivo lograr la sensibilización y concientización sobre los beneficios de la actividad física para la salud así como generar hábitos de vida saludable.La directora de educación física del CGE, Belén Nesa aseguró que los proyectos se basan en cuatro ejes, “actividad física, alimentación saludable, ambiente libre de humo de tabaco y Covid-19, los que las instituciones consideren los entornos escolares saludables”. “Una vez realizados los proyectos, les solicitamos que nos compartan a través de un video, audio, escrito o dibujo la manera en que lo llevaron a cabo”, explicó.En otro punto, Nesa se refirió a las charlas organizadas en conjunto con el programa de Educación para la Prevención Integral de Consumos Problemáticos de la Coordinación de Políticas Transversales dependiente de la Dirección de Información, Evaluación y Planeamiento del CGE. “La prevención puesta en juego: consumos problemáticos y cuidados, tuvo mucha repercusión y despertó un gran interés en los docentes de la provincia”. “La idea es poder multiplicar esta instancia de formación a lo largo del año en otras instancias”, indicó.La funcionaria destacó el compromiso de los docentes y el trabajo articulado con las diferentes áreas tanto del organismo educativo central como con otras instituciones para llevar adelante estas propuestas.Es importante “pensar a la educación física no solo como artífice de que se debe realizar actividad física sino que todas las áreas sientan la necesidad de transmitir este mensaje de la importancia de realizar ejercicios y la salud a lo largo de toda la vida, no solo en la edad escolar”, subrayó.Es de modalidad colectiva y colaborativa donde se deben elaborar propuestas o actividades que mejoren los entornos escolares saludables. Los proyectos serán evaluados por la Dirección de Educación Física, Supervisores de Educación Física y la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas no transmisibles.Deben ser enviados a educacionfisica.cge@entrerios.edu.ar o a través del servicio de correo contratado por el CGE desde las direcciones departamentales de escuelas a la Dirección de Educación Física.Los ganadores recibirán material deportivo y educativo para su establecimiento. La inscripción a dicho concurso estará abierta durante el mes de abril hasta el 14 de mayo.