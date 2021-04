Víctor Acosta presentó su libro “Darwin, Linares Cardozo y Entre Ríos”

Víctor Acosta, escritor, autor, compositor, bibliotecario y músico de Diamante, presentó en la Biblioteca Popular de su ciudad,, su libro número 11.“Muy pocas personas saben que Darwin, científico inglés estuvo en 1833 investigando por Entre Ríos, en el viaje épico que hizo alrededor del Mundo. Encontró, sobre el río Paraná, cosas maravillosas que revolucionaron la ciencia mundial. Este libro es un diario del viaje del científico, donde cuenta el día a día de lo que va descubriendo en la provincia, escrito por el mismo”, expresó ael escritor.“Siempre escribo sobre la cultura entrerriana y me pareció injusto no escribir sobre este aspecto, que no fue relevante en la provincia. La tarea de los escritores populares, es llevarle a los ciudadanos estas historias maravillosas de Entre Ríos”, dijo.Sobre Linares Cardozo, comentó que “creo que no se conoce la dimensión del músico en la provincia. Más allá de la chamarrita, dejó dos libros con muchas enseñanzas”. El escritor indicó que “hice una comparación integral entre el músico y el científico, más allá de que hay 100 años de diferencia”.Darwin y Cardozo “fueron reconocidos después de su muerte. Nadie de su época le dio el reconocimiento que merecían”.El libro, fue prologado por dos expertos, el escritor de La Paz, Horacio “Chino” Martínez (por Linarez Cardozo) y el científico, Dr. Jorge Noriega (por Charles Darwin). La edición estuvo a cargo de la Editorial Ana de Paraná.