Trasladarán más cerca del peaje Yeruá los puestos fitosanitarios y Gendarmería

El jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, contó que la idea "es concentrar todo en un solo lugar, por una cuestión de practicidad".



En declaraciones radiales, el funcionario detalló que la idea del traslado "no es solamente de los actuales controles fitosanitarios de la fruta, sino llevar los de la madera, el Senasa y hasta el puesto fijo de Gendarmería Nacional, que para mí no está en un lugar ideal porque quien quiere evadir un control lo puede hacer 200 metros antes, subiéndose a la ruta 18 y bajando por el otro lado".



Gestiones

Koch explicó que se viene reuniendo con el ministro Juan José Bahillo, con el secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos, Lucio Amavet "con la gente de Caminos Río Uruguay, del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y con los legisladores del departamento".



"Hemos determinado que el lugar ideal para poner los tres contenedores es a la derecha del peaje Yeruá, una vez que pasás la balanza", mencionó. Subrayando que la idea es "que puedan trabajar de forma mancomunada".



En rigor, el lugar queda a unos 300 metros más cerca de la actual estación de peaje, antes del cruce entre las rutas nacionales 14 y 18.



Balanza

Por último, el titular de Vialidad Nacional en Entre Ríos destacó que "queremos que se ponga en funcionamiento la balanza de camiones que hay en el lugar, dado que es una forma que tenemos los entrerrianos de cuidar nuestro patrimonio".



"Si todo se da, este martes estaremos en condiciones de decir que hay una nueva balanza funcionando en el peaje", remató a LT15. Destacando incluso los beneficios de seguridad y practicidad "porque la gente viene a una velocidad muy baja y el camionero tiene que parar una sola vez y no cada 10 kilómetros".