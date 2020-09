Colón: Desde el Hospital piden evitar las reuniones sociales

El departamento Colón sumó un nuevo caso de Covid 19. La persona vive en la ciudad cabecera y no refiere viaje a zona de transmisión comunitaria. Se ha procedido a aislar a sus contactos y se está realizando la investigación epidemiológica del nexo.



Además, dan a conocer que "se encuentra actualmente con un cuadro de características leves en aislamiento y seguimiento hospitalario". Parte con error Al ser consultada sobre el informe suministrado desde el Ministerio de Salud, en el cual se habla de dos casos positivos, la Dra. Norma Hernández, directora del Hospital San Benjamín, señala que "el parte provincial registra un error al respecto de departamento Colón. Ya se estableció comunicación con Vigilancia Epidemiológica y en el parte vespertino será enmendado. A la fecha Colón registra un nuevo caso que es el que se encuentra consignado en el parte del hospital". Sin tapabocas y compartiendo el mate En diálogo con El Entre Ríos, la Dra. Hernández mostró su preocupación por la falta de cuidado en parte de la población.



"Estamos viendo que se sacan el tapabocas al llegar a un lugar cerrado, comparten el mate con amigos porque suponen que como son conocidos no va a pasar nada. No comprenden que las otras personas pueden sentir pocos síntomas, por algo se agregaron los dolores musculares. Además, vemos que se hacen las consultas tardía".



"Pedimos por favor a la población que evite reunirse y si lo hacen sigan usando el tapabocas, y que ante el mínimo síntoma (dolor muscular, fiebre más de 37.5°, dolor de garganta, dificultad respiratoria, trastornos del olfato o el gusto, diarrea o vómitos) tienen que consultar con el sistema de salud para que podamos detectarlo tempranamente.



"Le pedimos a los medios que nos ayuden a hacerlo entender. A veces puede haber errores en los partes porque la gente está sobrecargada. Nosotros por suerte no hemos tenido muchos pacientes en terapia intensiva, pero hay lugares donde esto es preocupante. Nosotros estamos preparados, pero sabemos que tenemos capacidades humanas limitadas", concluye la directora del nosocomio colonense.



Ante cualquier duda o consulta, llamar al 107 o a los números de consulta local: 3447- 500975/ 500976 (de 08 a 20), luego comunicarse al 0800- 777 8476. (El Entre Ríos)