En Concordia quieren ensanchar las veredas para garantizar el distanciamiento

La pandemia mundial por el COVID-19, impuso severas restricciones a la movilidad y contactos personales, lo que provocó que se busquen diferentes alternativas para el distanciamiento social cuando efectivamente se pueda salir de la cuarentena.



En este marco, la primera etapa del proyecto comprendería el sector entre calles Urdinarrian-Catamarca, Hipólito Irigoyen, Buenos Aires-Quintana y San Luis, teniendo en cuenta que es la zona de mayor nivel de movimiento urbano.



Al respecto, Marcelo Vázquez, integrante del área técnica de la Secretaria de Desarrollo Urbano, contó que "con el proyecto se busca lograr ampliar el área peatonal para que en el lugar donde hay mayor concentración de gente, se pueda cumplir con el distanciamiento social requerido en estos tiempos de pandemia y así tener más espacio para circular, lo que le ganaría espacio al que ocupan los vehículos", explicó.



Además, el funcionario comentó que una vez presentando el proyecto, "la idea es poder charlarlo con los sectores involucrados y hacer diferentes presentaciones", para que "luego de evacuar dudas, lo podamos formalizar en una ordenanza municipal".



Por otra parte, el arquitecto Marcelo Vázquez resaltó que el proyecto de ensanchamiento de veredas no requerirá de mayores gastos, teniendo en cuenta que "es una forma bastante económica porque no se harían grandes obras, sino que solo llevaría una pintura en el piso que marcaría el ensanchamiento peatonal".



Consultado sobre los comercios que han extendido sus mesas sobre la vereda, Vázquez indicó que "desde la parte gastronómica hay una idea de poder ampliar y conservar ese espacio que tienen".



A su vez, el arquitecto subrayó que "hay otro proyecto para que frente a la plaza 25 de mayo, en determinados horarios puedan contar con el espacio de la calzada para extender sus mesas".



Vale mencionar que el proyecto que actualmente se encuentra en estudio, fue desarrollado por los arquitectos Enrique de Gallano, Reynaldo Altamirano y Marcelo Vázquez, quienes forman parte las áreas técnicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano a cargo de la Arq. Mireya López Bernis, contando con la participación de todas las direcciones: Ingeniería, Arquitectura, Tránsito, etc.



En materia de tránsito se vincularon datos y recomendaciones de la UTN, regional Concordia, que asesora en temas de Movilidad Urbana a la Municipalidad.