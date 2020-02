Rita Cortese abrió el ciclo "Encuentros en el Escenario"

La Municipalidad de Paraná presentó este viernes por la tarde, en el Coliseo Mayor, "Encuentros en el Escenario", ciclo que pretende un diálogo con la experiencia de artistas locales y nacionales sobre la construcción del oficio del artista. La apertura de esta nueva iniciativa cultural fue con la presencia de la actriz y cantante Rita Cortese, quien estuvo acompañada por la actriz y docente Rosario Montiel, anfitriona del evento.



El intendente Adán Bahl estuvo en el Teatro donde recibió, saludó y dialogó con Cortese. "Estamos muy contentos que nos acompañe en esta actividad con los actores, una persona con la trayectoria y el renombre de Rita. Es una muy buena oportunidad para todos", sostuvo el presidente municipal, quien estuvo acompañado por la secretaria de la Coordinación Estratégica, Camila Farías; la subsecretaria de Cultura, Carina Netto, y el director del Teatro, Oscar Lesa.



En el mismo escenario del Teatro Municipal estudiantes de teatro y aficionados vivieron la experiencia de realizar ejercicios teatrales que fueron guiados por Cortese. La oportunidad permitió conocer también experiencias a través de la mirada personal que a lo largo del tiempo fue construyendo la actriz.



En este marco, Cortese se mostró a gusto con la iniciativa: "este teatro es divino, y más aun teniendo la oportunidad de trabajar con actores y hablar del misterio que es teatro", sostuvo y agregó que "no es fácil hablar de teatro, es algo mágico, misterioso, es insondable, el escenario no es un lugar cómodo, es un lugar que da miedo, cuando uno entra ya no puede salir", reflexionó.



Por su parte, el director del Teatro, Oscar Lesa, manifestó: "en este ciclo la idea es intercambiar experiencias entre figuras de renombre y trayectoria del arte y artistas locales; poder generar estos diálogos en el escenario es fantástico".



Cabe señalar que Rita Cortese está en la ciudad para participar este sábado en el Anfiteatro con un repertorio musical, en una nueva edición de los conciertos que se realizan todos los sábados en el marco de Activá Verano.



La organización de "Encuentros en el Escenario" se enmarca en el trabajo conjunto que vienen realizando la Municipalidad y la secretaría de Cultura de la Provincia. El objetivo del ciclo es generar diálogos con músicos, artistas plásticos y escritores, entre otros.



Sobre Rita Cortese



Es una actriz y cantante argentina. Nació en Buenos Aires y cuenta con una amplia trayectoria en obras teatrales, ciclos televisivos, películas y shows musicales. Entre sus últimos trabajos se encuentra Relatos Salvajes y La Odisea de los Giles, película que dio inicio al ciclo 2020 de "Cine bajo las estrellas" organizado por la Municipalidad de Paraná en el Anfiteatro Héctor Santángelo.