Colón implementará sistema de habilitación para vendedores ambulantes

El nuevo gobierno municipal avanza en la implementación del plan para sus primeros 100 días. Ante el inicio del verano, se definen medidas para un ordenamiento de puestos y vendedores ambulantes, por lo cual se está creando un sistema de habilitación.



"Se ha detectado una absoluta informalidad en la renovación de los contratos para esta temporada, que están siendo revisados en cada caso particular", dieron a conocer desde Todos por Colón. "Deudas de pagos de canon, como así también de índole tributaria que deberán ser regularizados", precisaron luego. "Esa condición será necesaria para mantener la concesión otorgada", aclararon.



En ese sentido, en los próximos días comenzará un relevamiento en todos los espacios costeros. Con ello, "se buscará que todos los que ofrezcan productos en la playa estén debidamente habilitados, efectuando controles para garantizar el cumplimiento de las medidas".



Se evalúa además la posibilidad de licitar aquellos espacios que hoy se encuentran sin prestar servicios, informaron oficialmente. Alojamientos turísticos La Municipalidad de Colón llevará adelante un relevamiento para revisar las obleas de alojamientos turísticos, con la finalidad de no permitir la informalidad en la prestación del servicio.



"Esta informalidad implica no solamente competencia desleal, sino que también va en desmedro de la calidad y seguridad del servicio", indicaron.



En ese sentido, se reforzará el llamado a inscripción y regularización en los próximos días, extendiéndose el plazo hasta el 31 de diciembre, sin cobro de recargos. Guardavidas Sobre la prestación del servicio, días atrás se realizaron las pruebas con certificación de la Federación Argentina de Guardavidas. Se cumplirá con los preocupacionales para quienes realizaron las pruebas hacia el final de esta semana, a fin de completar el cuerpo de guardavidas para la temporada.