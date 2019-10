Defensorías: Comisión de Enlace deberá resolver impugnaciones y contestaciones

Los expedientes con las impugnaciones y sus contestaciones fueron derivados por la presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, a la Comisión de Enlace de la Defensoría del Pueblo del Honorable Concejo Deliberante, conformada por los concejales Silvina Fadel (Frente Renovador), Emanuel Gainza (Cambiemos) y Stefanía Cora (Frente para la Victoria), para su resolución.El pasado martes 22 de octubre venció el plazo para que los inscriptos al Concurso para cubrir los cargos de Defensor del Pueblo, Defensor del Pueblo Adjunto y Defensor de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de Paraná que fueron impugnados pudieran hacer sus descargos.La "Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná" presentó formal impugnación a los siguientes postulantes al cargo de Defensor del Pueblo y Defensor Adjunto: Pablo David Donadío, Rosa Mirta Hojman, Eduardo Horacio López Segura y Silvia Inés Campos (Expte. HCD Nº 824/2019).De los cuatro candidatos impugnados, contestaron tres: Pablo David Donadío, Rosa Mirta Hojman y Silvia Inés Campos. Mientras que López Segura presentó una nota manifestando que no fue notificado. Al respecto, se informó desde Secretaria del Concejo Deliberante que se agregó copia de la notificación electrónica enviada al correo electrónico constituido por López Segura como requisito de la postulación donde son válidas todas las notificaciones.La ciudadana Manuela Almeida también ingresó por Mesa de Entradas del Concejo Deliberante sendas impugnaciones contra los postulantes Fabián Isaac Rojkyn y Pablo David Donadío (Expte HCD Nº 825/2019). Las cuales fueron contestadas por ambos candidatos.El vecino Miguel Ángel Delgado impugnó como postulantes al cargo de Defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores a César Augusto Paso, Agustín Díaz, Roxana Toso, Stella Perrone, Paula Barrios y María José Demartini (Expte. HCD Nº 828/2019). De los mencionados candidatos impugnados solamente Roxana Toso no realizó su descargo.El ciudadano Lucio Borini también impugnó a varios aspirantes para los cargos a cubrir en la mencionada convocatoria (Expte. HCD Nº 829/2019). Ellos son: Javier Sebastián Paniagua, Cynthia Yamila Sánchez, Marta Verónica Ramírez, Martín Adolfo Apaldetti, Miguel Ángel León, David Andrés García Vittor, Fabián Isaac Rojkyn y Eduardo López Segura. Solamente Paniagua y López Segura no contestaron los planteos.Por su parte, Mariela Isabel Pérez Romo impugnó al candidato Pablo Donadío (Expte. HCD Nº 826/2019), quien, al igual que en las otras impugnaciones realizadas a su persona, hizo su descargo.Cabe destacar que, vencido el plazo establecido para realizar impugnaciones, el ciudadano Milton Ramón Urrutia realizó una presentación ante Mesa de Entradas del Concejo Deliberante de Paraná, a través de la cual expresó consideraciones respecto al postulante para cubrir el cargo de Defensor del Pueblo y/o Defensor Adjunto, Diego Ariel Dlugovitzky (Expte.833/2019).En este marco, la presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, comunicó (Expte. HCD Nº 833/2019-A-F25) que "visto que la presentación realizada por el Dr. Milton Ramón Urrutia para impugnar como postulante en el Concurso abierto para cubrir el cargo de Defensor del Pueblo Adjunto al Sr. Diego Dlugovitzky se encuentra fuera del término dispuesto para las impugnaciones, se remiten las actuaciones a la Comisión de Enlace de la Defensoría del Pueblo (Ord. 8391) a fin de resolver al respecto".Para acceder a toda la documentación referente al concurso se puede ingresar al siguiente enlace: https://hcdparana.gob.ar/eleccion-defensor-del-pueblo/