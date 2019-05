Municipios trabajan en el Plan Forestal 2030: un árbol cada 4 habitantes

Foto 1/2 Ilustrativa Foto 2/2

Organizada por Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, la Municipalidad de General Alvear, y con la participación de la Secretaría de Ambiente de la Nación, y la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Mendoza, la jornada tenía como principal objetivo sentar los lineamientos generales de un Plan Nacional Forestal para los Municipios miembros de la RAMCC al año 2030 donde se establezca un objetivo de reforestación general para todos los miembros y las contribuciones mínimas que deberá hacer cada uno de los municipios. Tras compartir experiencias y un fructífero debate, los asistentes definieron una nueva meta que será compartida por todos los municipios miembro de la RAMCC: un nuevo árbol por cada cuatro habitantes será plantado en el período 2020-2030.



En una primera instancia, Ana Contreras, del Nodo Centro de la Dirección Nacional de Bosques y Sebastián Melchor, Director de Recursos Naturales Renovables de Mendoza compartieron el contexto nacional con los participantes, haciendo especial foco en cuáles son los programas de los que se puede hacer uso para la implementación del Plan. Su participación fue de especial interés ya que resulta importante que el Plan esté alineado con las estrategias nacionales, lo que permitirá generar sinergias y potenciar los resultados alcanzados. Luego se presentaron tres casos municipales: Alpa Corral, Córdoba y su estrategia de conservación de bosque nativo, la reserva municipal de Diamante, Entre Ríos y el programa de arbolado urbano de Rosario, Santa Fe.



Finalmente, a través de una actividad de taller, se definieron las líneas principales del Plan Forestal 2030 de la RAMCC. Además de un objetivo global, se establecieron las principales actividades de diagnóstico que deberán llevarse a cabo, que comprenden fundamentalmente el relevamiento del arbolado actual y del espacio disponible en cada municipio para las actividades de reforestación.

Durante las próximas semanas el equipo técnico de la RAMCC, trabajará en la definición del marco metodológico y las etapas del Plan. Los resultados de este trabajo serán compartidos con todos los miembros de la RAMCC para la definición de los aportes específicos de cada municipio.



Justificación para la elaboración de un Plan Forestal RAMCC 2030



La lucha contra el cambio climático requiere no sólo de una disminución sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino además del aumento de los sumideros de carbono, medidas que permitan remover de la atmósfera dióxido de carbono. En este sentido, resulta de particular interés, no sólo la conservación de los bosques, sino también la reforestación de los territorios, ya que sólo una ampliación de la masa forestal generará una absorción neta y perdurable del dióxido de carbono. Las estrategias de reforestación son así una solución natural y de bajo costo para la mitigación del cambio climático, a la vez que reportan un sin número de co-beneficios para la adaptación al cambio climático. En el caso las áreas urbanas, cuando se encuentran en buen estado, los árboles, amortiguan los efectos de las tormentas y favorecen la absorción de las lluvias torrenciales, disminuyen la temperatura y regulan la humedad. En las laderas y riveras, las raíces fijan el suelo evitando las degradaciones y desmoronamientos. Finalmente, el arbolado puede convertirse en una fuente de empleo y motor de desarrollo inclusivo para las localidades a través de viveros, cuadrillas de mantenimiento y el aprovechamiento sustentable de la madera y otros productos. De esta manera, las estrategias de forestación constituyen un pilar no sólo para la acción climática, sino también para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) planteados por la Agenda 2030.



Por su parte, Argentina, incluye entre sus compromisos ante la Convención Marco de Naciones Unidas frente al Cambio Climático y el Acuerdo de París, estrategias para la reducción de las emisiones asociadas a los bosques. Elaboró para eso un Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático que integra medidas de conservación, prevención de incendios forestales, restauración y recuperación, manejo sostenible y disminución de la deforestación. Este plan se complementa con la iniciativa Forestar 2030, llevada adelante por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Agroindustria y los Ministerios de Producción y Trabajo, Salud y Desarrollo Social y Educación, Cultura, Ciencia y Técnica, con la colaboración de TheNatureConservancy Argentina (TNC). Esta iniciativa tiene como objetivo alcanzar los compromisos asumidos por el País en el Acuerdo de París y la Agenda 2030 a partir del desarrollo de una economía forestal que impulse el desarrollo social, económico y ambiental.



En línea con esto, durante la última asamblea anual de intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático realizada el pasado 14 de abril en la localidad de San Lorenzo, Santa Fe, se establecieron los ejes de trabajo principales para los municipios miembro. En esa oportunidad, los intendentes, presidentes comunales y representantes de los municipios de la RAMCC priorizaron 4 líneas de trabajo para el año 2019. A saber: Educación/Comunicación; Plan nacional de forestación; Eficiencia energética y energías renovables con acento en edificios públicos energéticamente eficientes y Gestión integral de residuos en el marco de una economía circular.



Tomando como premisa el segundo mandato, y en alineación con los compromisos se organiza y convocó a esta Jornada Nacional Plan Forestal 2030. Para empezar a pensar acciones concretas en los territorios que permitan generar un Plan Nacional de los Municipios de la RAMCC.