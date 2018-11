Se entregaron los Premios a la Preservación Urbana

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

"Quiero poner de relieve una sola cosa, que es el trabajo silencioso, puro, transparente y muy profesional de la Comisión de Conservación y Defensa del Patrimonio Urbano por varias cosas. En primer lugar, porque desde el año 2011 que no se hacía esta labor de llevar adelante estos premios instituidos por una ordenanza del año 1990", expresó el Intendente Sergio Varisco en su discurso de este miércoles por la mañana en la Sala Mayo del Puerto Nuevo, en donde se llevó a cabo el acto de entrega de los Premios a la Preservación Urbana, Edición 2018.



Esta iniciativa de la Municipalidad de Paraná es un reconocimiento a los trabajos de conservación, rescate, preservación y recupero de inmuebles o fachadas de edificios de propiedad del estado nacional, provincial, entidades públicas, de bien público o privado y de particulares, encarados por sus titulares.



Acompañaron al mandatario paranaense, el secretario General y de Derechos Humanos, Eduardo Solari; el secretario Legal y Técnico, Walter Rolandelli; y la secretaria de Relaciones Institucionales, Estela Boykens; entre otros funcionarios de distintas áreas de la Comuna.



Varisco prosiguió con su alocución y resaltó la entrega de premios "porque esto tiene que ver con crear conciencia en los hombres que están circunstancialmente en el gobierno y creo que no pueden pasar tantos años como pasaron sin entregar este premio, porque lo que estamos haciendo en definitiva es señalar un camino".



En su alegato, el Intendente no dejó pasar la oportunidad de "agradecer todo lo que nos ha ayudado la comisión al Departamento Ejecutivo, especialmente en la obra del Teatro 3 de Febrero que estaba en estado de clausura en el año 2015". Por último, Sergio Varisco alentó a seguir trabajando con este programa porque "hay muchos espacios urbanos, inmuebles, que esperan de nuestra acción para su preservación en el tiempo", enfatizó.



La selección de refacciones edilicias para el otorgamiento del premio estuvo bajo la supervisión de la Dirección de Diseño Urbano Arquitectónico de la Subsecretaría de Planeamiento, pero también participaron las áreas de Cultura, Comunicación Ciudadana, Ceremonial y Relaciones Institucionales, y especialmente la Comisión de Preservación y Defensa del Patrimonio Urbano.



La convocatoria fue realizada para aquellos trabajos encarados desde 2011 a 2017, dentro de las siguientes categorías técnicas: Preservación, Restauración, Reciclaje, Conservación, Revitalización e Intervención Urbana. El Premio a la Preservación Urbana está contemplado en la ordenanza municipal 7881, y establece, entre otros reconocimientos que el titular de inmueble se hará acreedor a la exención del pago de la tasa inmobiliaria durante un año.



Se eligió este 31 de octubre para la entrega de premios porque coincide con la fecha de natalicio de Santos Domínguez y Benguria, destacado intendente de Paraná a fines del siglo XIX y generador de importantes obras que identifican a la ciudad.