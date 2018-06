Difundieron el programa actividades culturales para las vacaciones de invierno

Carpa de circo y teatro para los más pequeños

Juegos didácticos que invitan a divertirse y aprender, lecturas, cine, teatro, música y artes visuales, son algunas de las propuestas que la Secretaría provincial de Turismo y Cultura ofrece en su agenda de actividades para las dos semanas del receso escolar de invierno. Muchas de estas actividades se podrán disfrutar en familia o en grupos de amigos con acceso libre y gratuito. Algunas ya representan un clásico de vacaciones, mientras que otras se ofrecen por primera vez al público entrerriano.Bajo la consigna, se propone llegar con propuestas a diferentes localidades del territorio entrerriano involucrando espacios estatales y centros culturales independientes. Se destacan las propuestas para los más pequeños, pero al mismo tiempo, es nutrida la programación para los jóvenes. La familia también dispondrá de una variada oferta de lugares para recorrer, visitar y conocer atractivos turísticos y culturales, como es el caso de los museos y centros culturales provinciales.Todas las disciplinas estarán contenidas en la plataforma que la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos ha preparado para disfrutar de las próximas vacaciones: teatro, música, cine, letras, artes visuales, actividades recreativas y educativas, seminarios. Completan la propuesta actividades que fomentan y ponen en valor los productos y atractivos turísticos. Se ha establecido un circuito de visitas guiadas en almacenes legendarios y viñedos.Como actividad central para la ciudad Capital el Gobierno Provincial promueve la instalación de estaLa programación, que se extenderá durante las dos semanas, prevé funciones de circo, teatro, canciones, música y varietés de producciones y elencos de la región: Santa Fe, Rosario, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. De esta forma, no solo se facilita el acceso a una actividad cultural de calidad, sino que se promueve además el intercambio entre artistas de la región.Se realizará a su vez, en diferentes municipios, la iniciativa Colonias Culturales, involucrando y articulando acciones con 10 centros culturales independientes de Chajarí, Concordia, Villaguay, Villa Elisa, San José, Gualeguaychú, Rosario del Tala, Nogoyá, Diamante y La Paz. Las actividades incluyentales como: teatro, murga, batucada, percusión y luthier, circo, dibujo, artes visuales y plástica, cerámica, fotografía estenopeica, construcción colectiva de juegos y juguetes, títeres, salsa y ritmos latinos, yoga, destrezas aéreas, acrobacias de piso y danza. Las actividades apuntan a desarrollar se desarrollar la exploración de diversidad, sobre el fundamento de la soberanía cultural y pensando en los niños y niñas como sujetos soberanos.viene desarrollando en su 70 aniversario. En esta ocasión, el concierto cobra un significado especial debido a los invitados y que el mismo se realizará como función de gala por un nuevo aniversario de la Independencia de la Patria. Otro concierto se realizará al finalizar el mes de Julio, siendo ambos en el Centro Provincial de Convenciones, con entrada libre y gratuita, bajo la batuta de su director artístico, maestro Luis Gorelik.En el marco de la programación pensada para las próximas vacaciones se propone también. Estarán disponibles para ser visitados el Almacén Sabrositos de Villa Urquiza; Francou de Villa Elisa; Don Leandro de Colonia Hocker; Ridruejo, muy cerca de Alcaraz y El Viejo Almacén Sauer de General Campos. Pensar las historias y relatos locales, descubrir personajes de los pueblos y valorar a los almacenes como espacios de socialización serán los objetivos de la actividad, que se desarrollará el sábado 21 de julio de 11 a 15, con acceso gratuito.Con el exitoso antecedente de la propuesta "Viñas de Río", llevada a cabo por la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos en el mes de Mayo pasado, se adjunta a la grilla de vacaciones un. Finca Altos del Potrero en Gualeguaychú; Finca Los Aromitos en Colonia Ensayo de camino a La Jaula; y el viñedo Vuillez Sermet en la ciudad de Colón. La actividad se realizará los sábados 21 y 28 de Julio por la siesta. El objetivo es dar a conocer el carácter que hace, del entrerriano, un vino diferente y de altísima calidad.Un atractivo especial tendrá la convocatoria para quienes gusten del, ya que se realizará un taller gratuito de improvisación teatral dictado por el maestro Mosquito Sancineto. Los encuentros con el artista se realizarán del Lunes 16 de Julio al Viernes 20 de Julio, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos y en La Vieja Usina.En ese mismo marco, se brindarán dos presentaciones donde se podrá apreciar el trabajo final realizado por las y los actores entrerrianos que participen del taller los días Sábado 21 de Julio a las 21 en Casa de la Cultura; y el Domingo 22 de Julio a las 20 en el marco del Ciclo Domingos de Teatro en la Usina. Sancineto también se presentará el Domingo 15 de Julio en La Vieja Usina de Paraná acompañado con elenco de Buenos Aires, en el marco del mismo ciclo. Las funciones serán libres y gratuitas con retiro previo de entradas. Mosquito Sancineto es actor, director y docente, especialista en técnicas de improvisación y principal referente en el género.Completando la programación se suceden una nutrida lista de actividades en las salas de los centros culturales provinciales y museos: salones patrimoniales e intervenciones teatrales en el Museo Histórico Martiniano Leguizamón (Paraná); la ya clásica Noche de las Linternas en el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas (Paraná); y jornadas de estampas y tres muestras de excelente nivel para recorrer en el Museo Provincial de Bellas Artes (Paraná).Un taller gratuito de dibujo con Emiliano Pereyra se ofrecerá los sábados en el Museo Provincial de Dibujo y Grabado (Concepción del Uruguay); así como recorridos en el Museo y Mercado de Artesanías (Paraná); y visitas y recorridos en la Sala de los Trabajadores en el Museo de Casa de Gobierno (Paraná). El Museo Provincial Molino Forclaz (Colón) realizará sus ya clásicas visitas guiadas teatralizadas, una experiencia para viajar en el tiempo y observar actores que interpretan tareas, diálogos y actividades propias de la época en que el molino estaba en funcionamiento.Actores, payasos y malabaristas invadirán la Casa de la Cultura de Entre Ríos con un número circense de alta complejidad en el Circo Radioactivo. Se realizarán recitales de rock y rap gratuitos, además del clásico ciclo de Stand Up de la Casa, el Ciclo Compositoras con la presentación de Melisa Budini, y el Ciclo Casa Rock. Al mismo tiempo, se inaugurará un nuevo ciclo de poesía, música y artes visuales, Maldita Paraná.En la Vieja Usina los domingos habrá propuestas de pantalla grande con proyecciones infantiles en el ya clásico ciclo No te aburras gurí, por un lado; y el Ciclo Domingos de Teatro en la Usina que reúne a elencos de toda la región. Complementan la programación el Ciclo de Tablado Murguero y el ciclo de Música Litoraleña. En la Biblioteca Provincial se presentará una nueva edición del Ciclo de Pluma y Canto, como es habitual en la institución y que en esta oportunidad realizará un homenaje a Juan Manuel Alfaro con la presencia de Jorge Méndez.En Paraná, Gualeguay, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú, Nogoyá, General Galarza, Larroque, Basavilbaso, Valle María, Villa Paranacito, Cerrito, Colón, Villa Dominguez, Rosario del Tala, General Campos, Lucas González, Ibicuy, Feliciano, General Ramírez, La Paz, Ceibas, Enrique Carbó, Diamante, Oro Verde, Santa Elena, Chajarí, San Salvador y Villaguay; 32 Centros de Educación Física pondrá a disposición de los más pequeños actividades recreativas en diferentes días y horarios.En el resto de la provincia, se recomienda a los interesados recorrer y conocer en familia el Castillo San Carlos de Concordia, el Palacio San José de Concepción del Uruguay, el Parque Nacional el Palmar en Ubajay y el Parque Nacional Pre Delta en Diamante.El cronograma completo de actividades podrá consultarse en la web de la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos: www.cultura.entrerios.gov.ar