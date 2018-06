El Chaqueño Palavecino se presentará en Santa Elena a beneficio del hospital

Uno de los cantantes más conocidos del folklore, estará este 29 de junio en la ciudad de Santa Elena. El Chaqueño Palavecino, actuará en el Anfiteatro Municipal, en un show a beneficio del hospital de Santa Elena."Es un evento muy especial que está organizando la cooperadora del hospital, con una sorpresa muy especial porque será la primera vez que El Chaqueño Palavecino pise ese suelo entrerriano", indicó a, el Dr. Marcelo Tedesco, director del hospital de Santa Elena.El evento será el próximo viernes 29 de junio en el anfiteatro municipal de Santa Elena, desde las 21. La entrada tendrá un valor 200 pesos."La intención de este Festival es comprar un tomógrafo y un mamógrafo para el hospital que tanto precisa", reveló Tedesco. "Son elementos porque la misma gente pide porque lo necesita, muchas veces no tienen dinero para viajar a Paraná para hacerse los estudios y todo lo requiere el viaje hasta la capital provincial", argumentó."Intentamos descongestionar los hospitales públicos de la capital provincial para hacer los estudios en la misma ciudad", agregó Tedesco al respecto.En la oportunidad, comentó que desde la organización del evento, están "muy ansiosos, contentos y felices", al tiempo que remarcó: "No cualquier artista viene gratis para colaborar con la compra de estos aparatos".Finalmente, el director del hospital agradeció al intendente Silvio Moreyra por la ayuda que se brinda desde la comuna al nosocomio, y la colaboración que ofrece la movida solidaria Once por Todos."Hemos avanzado muchísimo en infraestructura y en la administración. Tenemos todo lo que el paciente necesita para ser atendido, tanto en la guardia como en medicamentos y un quirófano que ya está funcionando y la sala de partos muy bien equipada", cerró.