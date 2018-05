Paraná será sede de las jornadas preparatorias del Congreso Mundial de Mediación

El viernes y sábado próximos se llevarán a cabo en Paraná y la ciudad de Santa Fe, las Jornadas Preparatorias del XIV Congreso Mundial de Mediación, encuentro que se desarrollará en septiembre en Buenos Aires con talleres pre-congreso en distintos puntos del país.



"Entrenando el enfoque dialógico para el abordaje de conflictos sociales y ambientales" será el tema que presentarán Alejandro Nató y Gachi Tapia, especialistas de extensa trayectoria nacional e internacional en mediación y facilitación de diálogos en conflictos complejos. Se trata de un único taller que se desarrollará en dos módulos que se organizarán en las dos ciudades.



El viernes 18 de mayo, de 16 a 20, tendrá lugar en la Sala Mayo (Puerto Nuevo de Paraná) el primer módulo titulado Análisis de conflictos. Desarrollo, actores, elementos y dinámicas de poder.



El sábado 19 de mayo, de 9 a 13, se desarrollará en Santa Fe, en el Hotel ATE-UNL, el segundo módulo referido al Diálogo: enfoque, diseño, estrategias y habilidades.



Las jornadas, cuya organización está a cargo de las Defensorías de la Ciudad de Paraná y de la Provincia de Santa Fe, están destinadas a mediadores y público en general, interesado en la temática. Son gratuitas, con inscripción previa al siguiente correo electrónico:



congresomediacion2018@defensoriasantafe.gob.ar.



Se entregará certificado a quien asista a la capacitación completa. Los cupos son limitados. De qué se trata

El Congreso Mundial de Mediación se desarrollará desde el 17 al 22 de septiembre y serán sedes de talleres pre-congreso diversas ciudades (en nuestra zona, el 17 en Rosario, 18 en Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 19 al 22).



"Una vía hacia una cultura de paz" es la consigna del congreso que pretenderá fortalecer la cultura de paz y brindar la oportunidad de reflexionar sobre los avances de la mediación como técnica, metodología y movimiento orientado a la pacificación de las sociedades. Además, buscará identificar y analizar los factores que obstaculizan la genuina y adecuada implementación de la mediación y de los métodos cooperativos de resolución de conflictos en los distintos ámbitos (comunitario, familiar, educativo, judicial). También se propone compartir experiencias exitosas.



El objetivo general del congreso es el de contribuir a generar espacios de reflexión, impulsar iniciativas en el ámbito privado y público y promover políticas públicas que permitan la prevención, gestión y transformación de situaciones y espacios de conflicto en Argentina, América Latina y el resto del mundo, favoreciendo la construcción de sociedades más dialogantes, tolerantes, inclusivas y equitativas.



La Defensoría del Pueblo de Paraná fue invitada a participar de las actividades preparatorias del Congreso, adhiriendo el año pasado al Convenio que firmó la Defensoría de Santa Fe con los organizadores, y tomando el compromiso de difundir y apoyar la actividad. Es por esto que se organiza esta propuesta conjunta entre las dos instituciones, y asimismo la Defensoría de Paraná acompaña otras iniciativas de la vecina Defensoría provincial, como son la realización de un concurso de relatos de casos de mediación (en el cual la Coordinadora del Centro de Mediación local interviene como jurado) y el dictado de un curso de formación de mediadores comunitarios, que dio inicio el 4 de abril. CV abreviados de los especialistas Graciela Gachi Tapia es abogada y mediadora, miembro del primer cuerpo de 10 mediadores de la República Argentina, que llevó adelante el Proyecto Piloto de Mediación (Ministerio de Justicia-Poder Judicial, 1992/3). Ha sido docente de seminarios y entrenamientos en Resolución de Conflictos, capacitando profesionales en todo el país y en el exterior, en universidades públicas y privadas y en colegios de profesionales. Y, profesora en el Instituto para la Paz y el Desarrollo de la American University. Es especialista en Negociación y Mediación en conflictos públicos y comunitarios. Ha participado en cursos de actualización en la República Checa y Lituania referidos a Procesos de Participación Ciudadana y "Manejo de Conflictos Sociales Violentos"- a cargo de profesores consultores del Institute for Conflict Análisis and Resolution de la George Mason University. Colaboró con expertos internacionales como John Paul Lederach, Jimmy Carter, Sara Cobb y William Ury en Bolivia, Venezuela, Guatemala, Colombia y Ecuador, entre una vasta lista de antecedentes que han sido resumidas aquí. Fundadora y ex Directora de la Fundación Cambio Democrático, actualmente se desempeña como experta mediadora en la Unidad de Mediación del Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, donde participó en estrategias y experiencias de diálogo durante el proceso de paz en Colombia, en escenarios de post-conflicto en Kyrgyztan, y en el abordaje de conflictos ambientales y de comunidades indígenas en Chile y Perú.



*Alejandro Marcelo Nató es abogado y mediador, especialista en conflictos públicos. Es master en Mediación y Resolución de Conflictos (Universidad de León, España) y master en Cooperación Internacional (Instituto Universitario Campus Stellae, España). Doctorando de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es profesor titular de Cátedra de Derecho Latinoamericano del CBC-UBA y Actualmente se desempeña como Coordinador de la Oficina de Gestión de Conflictos del Defensor del Pueblo de la Nación. Es presidente del Centro Internacional para el Estudio de la Democracia y la Paz Social y Director Académico del Instituto Latinoamericano del Ombudsman. Fue Jefe de Gabinete de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (1992/4) y Jefe de Gabinete de la Secretaria de Justicia y Coordinador General de los Programas Sociales del Ministerio de Justicia de la Nación. (Mediación Comunitaria y Centros de Asistencia Jurídica y Asistencia a la Víctima, 1994/97). Fue Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires (l998/2002) y Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (2003). Miembro de la Red de Diálogo Democrático 2006-2008. Fue representante del Centro Carter en Bolivia 2008-2010. Docente universitario y de posgrados en numerosas universidades del país y del exterior, recorre la Argentina promoviendo la mediación comunitaria y el abordaje de conflictos sociales a través del diálogo desde hace más de 15 años. Ha ejercido la docencia en ámbitos informales en capacitación y formación de líderes (indígenas, campesinos, movimientos sociales, juventudes políticas, etc) en temas de mediación y gestión/transformación de conflictos sociales, temas sociales y derechos humanos.