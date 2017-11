Gualeguaychú: Elevaron proyecto de ordenanza para la prohibición del glifosato

Esta semana, la municipalidad de Gualeguaychú elevó el proyecto de Ordenanza que prohíbe, sin excepciones, el uso, aplicación, movimiento, comercialización de glifosato en todo el ejido de la ciudad.



Dicha iniciativa tomará estado parlamentario durante la próxima sesión del Concejo Deliberante, impulsada por la Municipalidad local. "Según estadísticas de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) en 2012 se vendieron 182 millones de litros de glifosato", señaló el texto del proyecto, al tiempo que indicó que "datos estadísticos del ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applicatications), el 2016 encontró posicionada a la Argentina como el tercero en el ranking mundial de producción transgénica con 23.8 millones de hectáreas".



"Un municipio libre de glifosato no sólo implica un fuerte compromiso con la vida, la salud y el medio ambiente del presente sino también con las generaciones venideras", expresó el secretario de Desarrollo y Salud, Martín Roberto Piaggio.



Asimismo, la iniciativa establece a las direcciones de Ambiente, de Inspección general y de Tránsito como agentes de órganos de aplicación y control, que implementarán sanciones ante su incumplimiento.



Por último, convoca a otros municipios de la provincia a tomar medidas similares.