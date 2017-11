Comenzaron los festejos por el 107° aniversario de Caseros, este viernes en la Escuela N° 86 "Corrientes", donde la Prof. Danisa Impini brindó una charla sobre la historia de la localidad a alumnos de 4°, 5° y 6° grado de dicha institución.



En el Centro Cultural "Margarita Thea", a partir de las 19 de este domingo se realizó la apertura de museos. Luego alrededor de las 20, los presentes disfrutaron de las presentaciones del Coro Estable de Caseros junto a alumnos del Taller Municipal de Música, el Coro polifónico de Chivilcoy (Buenos Aires) y del Coro UTN (Concepción del Uruguay). Una vez finalizada las presentaciones el Intendente de Caseros Sr. Alejandro Farías hizo entrega de un certificado a los Directores de los coros visitantes.



Para este lunes estaba prevista la colocación de una ofrenda floral en el busto de Nicolás Mugherli y se pronunciaban palabras alusivas. Luego se bendecía la Virgen de Luján, ubicada en la Estación de Ferrocarril.



Según se informó, las actividades continúan de la siguiente manera:



Martes 28 en escuela N° 78



Visita a escuela y charla sobre la Historia del pueblo.



20:30 Hs: "El tambor de la patria en la Cordillera". Charla a cargo de Roberto Romani.



Reconocimiento a alumnos de 5° año y docentes de la Esc. N°7 "Héroes de Malvinas"



Miércoles 29 - C.C. Margarita Thea



20hs. Presentación Libro "Desde la Ostería de Migaí" de Normas Dus Mugherli (bisnieta de Nicolás Mugherli).



Reconocimiento a ex intendentes por los 30 años del municipio y ex ferroviarios por los 130 años de la Estación de tren.



Presentación de Daniel Rochás y Ezequiel Crepy.



Viernes 1 diciembre - C.C. Margarita Thea



18hs. Exposición de trabajos de talleres municipales.



Sábado 2 de diciembre "Fiesta aniversario"



Este domingo 3 de diciembre Caseros cumple sus 107° de Fundación. Por tal motivo, el día sábado 2 de diciembre se llevará a cabo la "Fiesta Aniversario"" en el Centro Cultural Margarita Thea. Dicho evento es coordinando por la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Caseros y cuenta con el siguiente cronograma:



19hs. croquiseros urbanos, exposiciones de artesanos y de los diferentes talleres municipales que se desarrollaron a lo largo de este año



Luego a partir de las 20:30 horas las presentaciones de:



Taller Municipal de Tango



Taller Municipal Jugando con la Tercera Edad



Escuelas de Danzas locales (Instituto de Danzas Arco Iris, Danzar, M.Fitness, Arte Crisol)



Además disfrutaremos de las actuaciones de:



- Mario Suarez, de la ciudad de Villaguay, con su repertorio litoraleño.



- Adriana "PITU" Otero, de la ciudad de San José



- Dúo Heredero, de la Provincia de Buenos Aires, con su repertorio folklórico



- Marcos Martín y Los del Amanecer, de la ciudad de Concepción del Uruguay.



Entrada libre y gratuita, se contará con un buen servicio de cantina, por tal motivo solicitamos, en lo posible, no asistir al predio con conservadoras y de esta manera poder colaborar con las diferentes Instituciones locales, quienes tendrán a su cargo las cantinas.



Para mayor comodidad, desde la comuna rogaron llevar asiento.