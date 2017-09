Desde Paraná llevarán donaciones al Impenetrable Chaqueño

La Fundación Propuesta Solidaria de Paraná, viajará una vez más al Impenetrable Chaqueño, más precisamente al Paraje El Techat, para llevar "los 721 módulos de alimentos, la leche, el agua y todo lo que se ha conseguido juntar", para la comunidad wichi que vive en el lugar, confirmó la presidenta de la ONG, Ana Salas, quien destacó que se hizo una gran campaña y que "al fin se escucharon sonar las sirenas del objetivo alcanzado".



Señaló que se encuentran muy emocionados por haber "logrado los objetivos" y si bien esperaban conseguir más bidones de agua para llevar, "se pudieron armar 721 cajas (módulos familiares con alimentos) y mucha leche". Asimismo comentó que se llevan "juguetes nuevos, colchones, sábanas, entre otras cosas".



Detalló que el "este miércoles a partir de las 13 comenzamos a cargar el camión y el jueves partimos hacia el Chaco".



Señaló que además de las donaciones viajan médicos de distintas especialidades, que llevan toda clase de medicación y en algunas ocasiones equipos (los que pueden utilizarse allá) para realizar estudios, como electrocardiogramas, etc., también un oftalmólogo, veterinarios para atender a las mascotas y muchos voluntarios para ayudar en lo que sea necesario.



En tanto, Salas recordó que Propuesta Solidaria "nació como grupo solidario en el año 2009, cuyo objetivo es ayudar a comunidades aborígenes del país" y explicó que "todo se hace a pulmón, con sacrificio, no respondemos a ningún partido político, religión, ni empresa". Agregó que "muchas veces debemos sortear dificultades, pero como el objetivo es lo importante, seguimos adelante".



Apuntó a AIM que "en nuestros comienzos llevamos ayuda a las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa; hasta que en el Año 2012, obtuvimos Personería Jurídica, y nació la Fundación". Así, "hace casi cuatro años, decidimos establecernos en el Impenetrable Chaqueño, más precisamente en los Parajes Techat; que se encuentra a unos 850 kilómetros de Paraná".



Viajan "dos veces al año; atendemos unas 130 familias, lo que hace alrededor de 600 personas, entre niños y adultos. Llevamos un censo, de todas las familias, acercándoles en cada misión, toda clase de donaciones, incluso equipamiento para las escuelas y útiles para los niños".



De la misma manera, en cada misión "realizamos talleres con las mujeres del lugar (fabricación de dulces, costura, tejidos), para que con el tiempo, puedan ir logrando algunos ingresos propios (a pesar de que ellas realizan artesanías para la venta)" y "construimos una casilla de madera, para una familia. Vamos eligiendo entre quienes viven más precariamente (en chozas de lonas silo bolsas ? adobe y palos); ya vamos por la sexta, que si bien no es mucho, ya son seis familias que han dejado de dormir en el piso, con todos los peligros que ello conlleva".



"Concretamente, trabajamos durante todo el año, juntando donaciones, seleccionando, poniendo en condiciones y embalando. Realizamos canjes de plantas por alimentos, en las puertas de supermercados; cosa que la gente ha recepcionado muy bien y se suma con las donaciones; siendo ésta una manera de no pedir solamente, también dar algo a cambio por la ayuda. Nosotras mismas, hacemos los plantas para entregar a los donantes, y es un placer enorme poder generar nuestra propia "materia prima", para conseguir lo elementar para vivir "agua y comida", destacó.



Trabajo incansable, amor por el prójimo, deseo de cambiar realidades, son algunas de las cualidades que se destacan de todas las personas que conforman Propuesta Solidaria. Con cada misión renuevan su compromiso y los camiones cargados son una prueba de todo lo que realizan durante el año. Las donaciones hasta Chaco, son trasladadas en un camión, cuyos gastos costean con lo recaudado en las ferias americanas, venta de plantas, pequeñas rifas mensuales, mate bingo, etc., mientras que "quienes viajamos a trabajar allá en cada misión, asumimos cada uno nuestros gastos (pasajes, comida y alojamiento). Las misiones, generalmente son de tres días de trabajo a full". (AIM)