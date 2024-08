En bikini, Camila Homs mostró volvió a acaparar la atención

Camila Homs está ansiosa por la llegada del verano y así lo demuestra a través de sus redes sociales. En pleno invierno, la influencer y ex de Rodrigo De Paul hizo una audaz producción de fotos y mostró la microbikini que se viene con todo para la temporada 2025: multicolor y neón.La microbikini que luce Camila Homs en la producción de fotos es un modelo de dos piezas con corpiño triangular y bombacha colaless. La pieza superior cuenta con breteles dobles en colores verde y fucsia neón.La bikini está confeccionada a partir de una tela multicolor en tonos fosforescentes como rosa, lila, turquesa y naranja.Además de los breteles, el diseño cuenta con vivos neón en la misma gama de colores, detalló TN Estilo.En otra de las postales que compartió Camila Homs en sus historias de Instagram, se lució con una microbikini muy clásica que no puede faltar en el vestidor de ninguna amante de la moda: un diseño negro de dos piezas.El corpiño es triangular con recortes en diferentes telas y detalles en los breteles, y una bombacha colaless de tiro alto muy similar, con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.Rápidamente, las fotos se llenaron de “Me gusta” y comentarios por parte de los usuarios de la aplicación de fotos, que no dudaron un solo segundo en llenarla de halagos y elogios.Además, hace pocos días impactó con una sesión de fotos en lencería.